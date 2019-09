Stiri pe aceeasi tema

- "Legea afacerilor europene (373/2013) prevede audierea in Parlamentul național a persoanei propuse de Guvern pentru funcția de comisar. In condițiile in care aceasta audiere nu a avut niciodata loc, nominalizarea doamnei Plumb pentru poziția de comisar ar trebui sa fie nula", a scris Alin Mituta…

- Deputatul PSD Laurentiu Nistor sustine ca USR ar intentiona sa elimine voucherele de vacanta, el aducand ca argument o afirmatie facuta miercuri, de la tribuna Camerei Deputatilor, de catre colegul sau, deputatul USR Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, care ar fi declarat ca "tichetele de vacanta au omorat…

- Opozitia, prin vocea PNL si USR ii cere premierului Viorica Dancila sa vina sa ceara vot de increcere in Parlament. Reactia partidelor vine dupa ce premierul Viorica Dancila, intr-o declaratie surprinzatoare, a anuntat, de la Palatul Victoria, dupa mai multe negocieri cu parlamentari ALDE, ca trimite…

- ​În cazul în care restructurarea guvernului nu va trece de votul Parlamentului, social-democrații vor veni cu o alta varianta pâna vor reuși sa obțina aprobarea forului legislativ, a precizat secretarului general Mihai Fifor. Dancila anunțase înca de la ședința Comitetului…

- Deputatul liberal Florin Roman atrage atentia ca prin aplicarea legii regimului compensatoriu au fost eliberati 18.849 de detinuti si solicita intrunirea Parlamentului in sesiune extraordinara pentru abrogarea acestui act normativ, scrie Agerpres.

- Deputatul clujean Emanuel Ungureanu il indeamna pe președintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa convoace Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) pentru a rezolva de urgența problema cardurilor de sanatate.

- Majoritatea parlamentara ACUM-PSRM a respins in sedinta Parlamentului de vineri, 12 iulie, initiativa fractiunii PDM privind audierea ministrului de Interne, Andrei Nastase. Deputatul PDM Alexandru Jizdan l-a acuzat pe Andrei Nastase ca l-ar fi agresat si intimidat pe presedintele raionului Anenii Noi,…

- Deputatul PNL, Adriana Saftoiu, membru in Comisia pentru Drepturile Omului atrage din nou atenția asupra modului in care statul roman iși trateaza copiii cu deficiențe de auz sau de vedere. Saftoiu arata ca din cei 86 de elevi cu deficiențe de auz care s-au inscris la examenul de Bacalaureat au promovat…