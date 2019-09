Stiri pe aceeasi tema

- Programul etapei a 12-a Vineri, 4 octombrie Ora 18.00 FC Botosani - Sepsi OSK Ora 20.30 Universitatea Craiova - Politehnica Iasi Sambata 5 octombrie Ora 14.30 Gaz Metan Medias - Academica Clinceni Ora 20.30 FCSB - Dinamo Bucuresti Duminica 6 octombrie…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat programul șaisprezecimilor de finala din Cupa Romaniei, unde vor exista mai multe dueluri interesante. Astfel, partida de pe 24 septembrie dintre UTA și Dinamo nu se va juca in nocturna, ci va incepe la ora 16:30. FC U Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, va intalni…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul rundei cu numarul 10 din Liga 1. „Derby”-ul etapei, FCSB - CFR, se joaca duminica, 22 septembrie, de la ora 20:30.Toate meciurile vor fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. ...

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova, Victor Piturca, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca si-ar dori sa debuteze cu o victorie in partida cu FCSB, de duminica, admitand insa ca meciul este deschis oricarui rezultat. "Urmeaza meciul cu FCSB, primul pentru mine in calitate…

- Derby-ul etapei va fi meciul dintre Craiova și FCSB, duminica, 15 septembrie, de la ora 21:00. Va fi un duel foarte interesant, avand in vedere fapul ca pe banca oltenilor va sta Victor Pițurca (63 de ani), iar contrele dintre el și Gigi Becali (61 de ani) au fost de notorietate in ultimii ani.…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul rundei cu numarul 9 din Liga 1. Toate meciurile vor fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. „Derby-ul” etapei va fi meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB, duminica, 15 septembrie, de la ora…

- LPF a anunțat in urma cu scurt timp, prin intermediul site-ului oficial, programul etapei a 6-a din Liga 1, care se desfașoara intre 16 și 19 august. FCSB -Poli Iași, Sepsi Sfantu Gheorghe - CFR Cluj și Astra Giurgiu - Viitorul sunt cele mai așteptate dueluri ale rundei. Vicecampioana joaca duminica,…

- * Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de decorare a jucatoarei de tenis Simona Halep cu Ordinul National ''Steaua Romaniei'' in grad de cavaler, urmand ca ceremonia de decorare sa aiba loc marti la Palatul Cotroceni. * Antrenorul secund al echipei de fotbal Dinamo,…