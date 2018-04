Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele au programe speciale inainte de Paște, astfel ca cele mai multe și-au prelungit orarul. Iata programul celor mai importante hipermarketuri: Kaufland a anunțat ca a prelungit programul tuturor...

- ADMINISTRATORII CELUI MAI VIZITAT OBIECTIV TURISTIC DIN ROMANIA, SALINA TURDA, AU ANUNȚAT PROGRAMUL DE VIZITARE PENTRU PERIOADA SARBATORILOR PASCALE. PROGRAMUL DE VIZITARE IN PERIOADA SARBATORILOR DE PASTE, 31.03 – 10.04.

- Luni, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au organizat și desfașurat mai multe acțiuni pe raza județului, avand ca scop prevenirea si combaterea evaziunii fiscale in domeniul comertului cu marfuri provenite din import sau din achizitii intracomunitare și pentru protejarea…

- Pastrand traditia, si in acest an, la Castelul Peles din Sinaia se va organiza manifestarea cunoscuta sub genericul “Vanatoarea de oua”. Actiunea va avea loc astazi, de la ora 12.00, copii cu varste cuprinse intre 3 si 10 ani, care s-au inscris in competitie prin intermediul unei adrese de e-mail, urmand…

- Vesti deloc bune pentru pensionarii care sperau sa isi primeasca pensiile inaintea Sarbatorilor Pascale. Aflata la Parlament, pentru a oferi lamuriri, odata ce deputatii liberali au considerat ca trebuie sa le explice “romanilor unde sunt banii din cresterea economica”, Viorica Dancila a raspuns si…

- 130 de pachete cu alimente și produse specifice Sarbatorilor Pascale, vor fi oferite persoanelor varstnice, bolnave sau singure din județul Alba ca și ajutor la pregatirea mesei de sarbatori, anunța Asociația Filantropia Ortodoxa Alba Iulia. 30 de pachete cu alimente vor fi oferite beneficiarilor Serviciului…

- Daca pentru multe persoane luna aprilie aduce odata cu ea și o serie de cheltuieli, pregatirile pentru Paște fiind in toi, exista cațiva nativi care au mari șanse sa caștige la loto in aceasta perioada, ceea ce inseamna ca nu vor intampina dificultați pe plan material, scrie avantaje.ro. Citeste…

- Capacitatea de transport va fi adaptata in minivacanta Sarbatorilor Pascale la nivelul intregii retele feroviare, in functie de evolutia si dinamica traficului de pasageri, in special la trenurile spre cele mai solicitate destinatii – Brasov, Sibiu, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Satu Mare, Timisoara,…

- În preajma Sarbatorilor Pascale, clienții Iulius Mall Cluj se vor putea bucura de cumparaturi și relaxare dupa un program special.Cei care se pregatesc înca pentru masa de Paște sau își doresc noi ținute pentru sarbatorile ce se apropie vor gasi magazinele din Iulius…

- ANUNȚ S.T.P TURDA va aduce la cunoștința programul de circulație al mijloacelor de transport in comun pe perioada Sarbatorilor Pascale 15.04.2017 – 19.04.2017: ▪ Sambata 15.04.2017 se va circula conform

- Suplinirea numarului de personal si a echipamentelor de verificare, utilizarea tuturor arterelor de control indiferent de sensul de traversare si implicarea sefilor posturilor vamale si a adjunctilor acestora in actul de vamuire reprezinta unele dintre principalele masuri dispuse de catre conducerea…

- Cei care se pregatesc înca pentru masa de Paște sau își doresc noi ținute pentru sarbatorile ce se apropie vor gasi magazinele din Iulius Mall Cluj deschise și vineri, 6 aprilie 2018, dupa programul normal: 10.00 – 22.00. Sâmbata, mall-ul va funcționa pâna la ora 18.00,…

- Asistenta cu medicamente si servicii farmaceutice a populatiei Capitalei in perioada sarbatorilor de Paste va fi asigurata de 32 de farmacii cu program permanent si un numar de 232 de farmacii cu program semi-permanent, potrivit Colegiului Farmacistilor Bucuresti.

- SC RAJA SA aduce la cunostinta tuturor abonatilor ca, in perioada sarbatorilor de Paste, 06 ndash; 10 aprilie 2018, dispeceratul, echipele de interventie, dar si reprezentantii societatii care asigura buna desfasurare a proceselor de alimentare cu apa si de preluare a apelor uzate vor lucra in program…

- Operatorul de salubritate Floricon Salub anunța ca in perioada Sarbatorilor Pascale intervin unele modificari in programul de ridicare a gunoiului menajer de la populație și agenți economici in localitațile Campina, Baicoi, Comarnic și Breaza.

- In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin intermediul structurilor de control de la nivel national, a demarat controalele tematice specifice, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente sigure.

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, confirma – pe pagina sa de Facebook – faptul ca pensiile din Ministerul de Interne vor fi date inainte de Paste, dupa un calendar bine stabilit. “In ultima perioada am primit mai multe mesaje de la foste cadre active ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI)…

- "Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au conturi bancare vor primi pensia in data de 5 aprilie, iar ceilalti vor primi in functie de livrarile facute de Posta Romana", afirma Carmen…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) organizeaza in perioada 30 martie – 9 aprilie 2018, targul dedicat Sarbatorilor Pascale din Capitala –„Traditii si Flori de Sarbatori”, in Parcul Regele Mihai (Herastrau).

- Fiecare culoare are un simbol ascuns, simbol care vorbește despre tine și despre lumea ta interioara. Așadar care e culoarea care te reprezinta? Deși pare o simpla alegere, acest test iți va dezvalui o parte a personalitații tale de care poate nici tu nu ești conștient/a.

- Copiii cu varsta de pana la 5 ani beneficiaza de transport gratuit la calatoria cu trenul, cu prilejul vacantei de Pasti, potrivit CFR Calatori.Micutii cu varsta cuprinsa intre 5 si 10 ani vor avea parte de o reducere cu 50 a tarifului de transport. Reducerea de 50 se aplica si in cazul elevilor, iar…

- Luna martie a adus fenomene rare si o vreme la extreme. Si asa pare sa se si incheie. Dupa nameti si viscol, caldura topeste rapid zapada si sapa adanc in asfalt. Gropi uriase sunt ascunse sub balti in marile orase. In timp ce in satele in care apa a miscat la propriu pamantul, casele au inceput sa…

- Ca urmare a dispozitiilor transmise de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor privind „Masuri care trebuie dispuse pentru prevenirea toxinfectiilor alimentare in perioada Sarbatorilor Pascale 2018”, inspectorii din cadrul D.S.V.S.A. Alba au verificat in perioada…

- Municipiul Focșani va avea singurul punct temporar pentru sacrificarea mieilor din Vrancea inainte de perioada Sarbatorilor Pascale. Masurile dispuse de Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea pentru perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale au fost prezentate,…

- Daca pur și simplu ai ramas fara bani și nu mai ai cu ce sa traiești pana la sfarșitul lunii, atunci te poate ajuta un credit de nevoi personale. Desigur, in cazul in care nu ai platit vreo rata din creditele existente, atunci trebuie sa te orientezi spre o instituție financiara nebancara.…

- Conducerea Muzeului Judetean invita satmarenii sa participe la un atelier de incondeiat oua. Acțiunea se va desfașura in perioada 22-29 martie la Muzeul de Arta. Incondeierea oualor inaintea Sarbatorilor Pascale, reprezinta un obicei stravechi in lumea satului, fiind un element de cultura spirituala…

- Wizz Air ofera o reducere de 20% la toate rezervarile efectuate, astazi, miercuri, 21 martie, inainte de miezul nopții. Reducerea de 20% se aplica tarifelor, incluzand taxele și costurile obligatorii, dar excluzand taxa de administrare. Aceasta promoție este valabila pe 21 martie, de la 00:00 la 23:59,…

- In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, medicii veterinari de stat desfasoara controale tematice specifice, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente sigure. Controalele urmaresc respectarea conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor din toate targurile de animale,…

- ANPC sfatuieste consumatorii sa cumpare peste si produse din peste numai din locuri autorizate si sa ceara mereu bonul de casa. Directorul ANPC Paul Anghel sfatuieste consumatorii, avand in vedere consumul traditional de peste cu ocazia Sarbatorilor Pascale, sa nu cumpere peste si produse…

- Biblioteca Liviu Rebreanu din Municipiul Aiud gazduiește in preajma sarbatorilor de Paști un concurs de incondeiat oua, la care vor participa elevi de pe raza orașului. Marți, a fost randul elevilor clasei a II-a de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” insoțiți de doamna profesor Margareta Pașca,…

- Expozitii, misiuni economice, dar si seminarii de larg interes! Toate vor avea loc in perioada urmatoare la Camera de Comert din Timis. Miercuri debuteaza Salonul Industriei Usoare, editia de Paste. Expozitia cu vanzare isi deschide portile pentru public in 21 martie, iar la eveniment vor participa…

- In perioada Sarbatorilor Pascale, cand in mod traditional, consumul de alimente de origine animala creste semnificativ, Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Alba a dispus masuri specifice in aceasta perioada precum si o intensificare a controalelor sanitar veterinare asupra modului…

- In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale inspectorii sanitari veterinari vor demara controalele tematice specifice, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente sigure. Controalele urmaresc respectarea conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor din…

- In scopul prevenirii aparitiei si evolutiei unor episoade de toxiinfectii alimentare in perioada Sarbatorilor Pascale 2018, DSVSA Prahova va intensifica controalele oficiale in unitatile de abatorizare, procesare, depozitare si vanzare cu amanuntul a produselor alimentare, tinand cont de faptul ca…

- Cetațenii orașului Targu Jiu cu un venit mai mic de 400 de lei net lunar poate primi tichete sociale cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Aceștia pot depune cererile incepand cu data de 15 martie la Direcția de Protecție Sociala din cadrul Primariei Municipiului Targu Jiu. „Anunțam ca, pana pe data…

- Retailerul electroIT Flanco a inchis 16 magazine anul trecut si alte sase in primele luni din acest an, cele mai multe fiind in marile malluri din tara. Mai exact, compania a renuntat la magazinele din mallurile AFI Cotroceni si Promenada din Capitala alaturi cele cele ale grupului Iulis…

- Luna februarie s-a incheiat cu ninsori abundente, cand romanii se asteptau mai putin, se pare si in lunile urmatoare vremea ar putea schimbatoare. Meteorologii au anuntat ca este posibil ca anul acesta vremea de Pasti sa nu fie foarte frumoasa, avand in vedere ca va fi la inceputul lunii aprilie.

- Conducerea Școlii Generale Alexandru Ștefulescu din Targu-Jiu, organizeaza sambata, 3 martie Ziua portilor deschise. Astfel, in acest week-end, parinții și viitorii elevi vor avea ocazia sa se familiarizeze cu ceea ce implica actul școlar in unitate. Aurel Popescu, directorul Școlii Generale Alexandru…

- Casa de Cultura “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiesti organizeaza, in perioada 27 februarie – 30 martie 2018, inaintea Sarbatorilor Pascale, proiectul educational “Ferestre deschise spre cer – Icoane pe sticla”. Aceasta actiune culturala a devenit o traditie, fiind initiata in anul 2007. Activitatile…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a semnat actul normativ cu privire la aceasta interzicere a comerțului in zilele de duminica. Decizia ar urma sa atraga proteste din partea marilor retaileri occidentali, care sunt principala tinta a legii. O mare parte din profiturile lor este obtinuta…

- Incepand din data de 1 martie 2018, pietele si magazinele vor putea fi deschise doar in prima si ultima duminica a lunii, pentru ca pe parcursul anului 2019 sa poata fi deschise doar in ultima duminica a lunii. Incepand din 2020, pietele si magazinele din Polonia vor putea opera doar sapte duminici…

- Maxim 100.000 lei fara TVA este suma pe care Primaria Baia Mare o va plati firmei SC Luxten Lighiting Company SA pentru prestarea serviciilor de intretinere si mentinere in stare de functionare a sistemului de iluminat public, pe o perioada de aproape doua luni. Conform unui contract subsecvent incheiat…

- Avocatul Poporului a formulat o acțiune in contencios administrativ prin care solicita anularea Deciziei nr. 93/26 aprilie 2017, emisa in mod nelegal de catre Direcția pentru Agricultura Județeana Prahova, prin care s-a dispus incetarea de drept a raportului de serviciu al unui petent, reincadrarea…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in primele 11 luni din 2017 comparativ cu perioada similara a anului 2016, atat ca serie bruta cu 11,5% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 12,3%, potrivit datelor Institutului…

-  In luna noiembrie 2017, productia industriala a scazut fata de luna precedenta cu 0,7% ca serie bruta si a crescut ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,7%.  Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala a crescut atat ca…

- In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2017, exporturile FOB au insumat 58,146 miliarde de euro, cu 9,5% peste nivelul din primele 11 luni ale anului precedent, in timp ce importurile CIF au insumat 69,491 miliarde de euro, in crestere cu 12,3% fata de intervalul de referinta.Potrivit INS,…

- La data de 7 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au depistat doi tineri banuiti de comiterea mai multor furturi. Din cercetari a rezultat ca, în perioada 30.11.2017-03.01.2018, cei doi, în vârsta de 22 si 26 de ani, din Dezmir si Iclozel,…