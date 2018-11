PROGRAM IARNA BAIMAREANA 2018: Afla cine urca pe scena In perioada 30 noiembrie 2018 – 1 ianuarie 2019, in municipiul Baia Mare se va desfasura evenimentul cultural “Iarna Baimareana”, programul manifestarii urmand sa cuprinda, printre altele, mai multe concerte (de muzica patriotica, folk, muzica populara, muzica moderna, muzica clasica si colinde). Vezi mai jos programul: Vineri, 30 noiembrie 2018 – Concert de muzica patriotica si folk Cenaclul Flacara Sambata, 1 decembrie 2018 – Concert de muzica populara Petrica Muresan Marius Ciprian Pop Virginia Irimus Duminica, 2 decembrie 2018 – Concert de muzica moderna Voltaj Andra Miercuri, 5 decembrie… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

