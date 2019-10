Program guvernare PNL. Cristian Socol, profesor la ASE: Cine pierde și cine câștigă ”Cine pierde și cine caștiga?

Am recitit "programul de guvernare", de asta-data din perspectiva intereselor. Deși ascunse in truismele și principiile aruncate haotic in așa numitul program, interesele sunt prezente.

Cine va avea de ciștigat din implementarea dorințelor publicate de cei care vor sa obțina votul parlamentarilor pentru investitura? Si cine va pierde? Cine va avea de ciștigat din implementarea dorințelor publicate de cei care vor sa obțina votul parlamentarilor pentru investitura? Si cine va

1. Bancile vor caștiga. Prin anularea OUG 114 nu vor mai fi taxate și nu vor mai avea ținta de a credita economia reala. Vor pierde romanii cu rate la creditele bancare. Acestia vor plati rate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

