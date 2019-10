Program guvernare PNL. Carmen Dan, recomandare pentru Orban: "Să se debaraseze de urgență de cei cocoțați cu japca" Fostul ministru de Interne Carmen Dan a facut o analiza a punctelor care vizeaza MAI din programul de guvernare al PNL și a ajuns la concluzia ca majoritatea sunt in curs de implementare și nu aduc o viziune noua. Noului ministru ii recomanda sa se debaraseze de cei „cocoțați cu japca" in poziții. „Ca orice roman interesat de ce ne rezerva viitorul, m-am uitat pe programul de guvernare propus de PNL. Evident, am facut cu atenție recenzia masurilor ce privesc componenta Afaceri Interne. Fara patima, (...) am ales sa fac o analiza intre masura propusa raportata la realitatea existenta",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

