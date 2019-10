Program guvernare PNL. Bogdan Chirieac, observație după scorul lui Iohannis în sondaje ”Daca admitem ca au fost alegeri libere și corecte- și vad ca, pana acum, onorabilii de la PSD n-au mai zis ca nu au fost, pentru ca existau mari suspiciuni la vremea respectiva, dupa ce un anumit partid regional - UDMR- a fost votat cu mii de voturi prin sudul țarii (...), poporul roman a votat 28% PNL, 22% USR, deci, in total, au votat, in zona asta, impotriva Guvernului PSD, care a facut majorari de pensii, de salarii, de alocații, de ce vreți dumneavoastra, salarii la medici, etc. Poporul roman a spus clar: nu e asta calea. (...) Daca asumam ca alegerile din 26 mai au fost libere… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Chirieac a susținut in direct la Romania TV ca un nou Guvern din șase partide și minoritați naționale ar fi un ”Guvern de criza” și ca este puțin probabil sa faca ceva durabil in Romania. ”Cvorum nu se face in acest moment. In același timp, ii ticaie ceasul domnului președinte Ludovic…

- Bogdan Chirieac a intervenit, in direct, la Romania TV unde a vorbit despre un posibil ”plan B” ce ar putea fi pus in aplicare de Klaus Iohannis și PNL, dar și despre posibilul blocaj de pe scena politica. ”Poate fi un blocaj in contextul in care, in acest moment, majoritatea este destul…

- "Am vazut cu toții zbaterea președintelui Klaus Iohannis din ultimele zile de a-și impune inca o data ceea ce dumnealui numește „Guvernul meu". In lipsa unui program de guvernare și in lipsa unui plan concret pentru romani și Romania din partea PNL, Klaus Iohannis face ceea ce ne-a obișnuit pe toți…

- Klaus Iohannis a afirmat, sambata, la reuniunea regionala a PNL de la Craiova, ca, pe scurt, PSD pentru Romania a fost si este o catastrofa. Iohannis a spus ca Romania a ajuns aici prin alegeri, cand pesedistii au promis marea cu sarea si au realizat nimic. Presedintele a spus ca a venit cu masina…

- Buna ziua, dragii mei! Buna ziua, dragii mei liberali! Buna ziua, dragii mei olteni liberali! Sunt foarte, foarte bucuros ca m-am intors printre voi. Sunt foarte bucuros ca pot sa fiu cu voi astazi, aici, impreuna și sa discutam un pic despre ce vom face noi cu Romania! Ați inceput, am inceput,…

- In topul listei de prioritati pe care o vede seful PNL se afla autostrada Sibiu - Pitesti, dar si autostrada Unirii care sa lege atat Moldova, cat si republica Moldova de reteaua europeana de autostrazi. „Romania are marea sansa de a fi o poarta de intrare si iesire din Europa. Noi n-am fructificat…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat vineri, la finalul Conferintei Judetene a PSD Constanta, ca la reuniunea CExN al PSD de sambata se va face o analiza a portofoliilor si a pasilor pentru perioada urmatoare."Ne vom replia si vom continua lupta. Pe toti cei care acum vin si ne…

- "Ca orice om normal din tara asta, am ramas de mult fara cuvinte. Vazand ce s-a intamplat in tot acest caz, in cele 33 de zile, nu mai am vorbe. Atat a putut sa faca justitia din Romania, procuratura din Romania. Atata a facut! Mai mult nu exista! Ce e de facut? Toti suntem responsabili. Unii mai…