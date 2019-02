Program fiscal USR: Cum vrea opozitia sa readuca in tara romanii plecati la munca in strainatate

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotarat ca romanii care muncesc in oricare stat al Uniunii Europene sa aiba dreptul sa primeasca prestații familiale pentru copiii ramași in țara.

- Romanii au aplicat anul trecut de 333.000 de ori pentru un loc de munca in strainatate, turismul, industria alimentara și sectorul medical fiind domeniile cu cele mai multe oferte, potrivit unui comunicat eJobs, cel mai mare portal de recrutare de forța de munca din Romania. "Candidații romani au aplicat,…

- Salariile mai mari, traiul mai bun și posibilitațile de avansare sunt principalele motive pentru care romanii iși cauta de lucru in strainatate. Peste 30 de mii de cereri ajung lunar la una dintre cele mai mari platforme online de recrutare.

- Legea din Austria privind ajustarea alocațiilor pentru copiii straini, care nu traiesc impreuna cu parintii in aceasta țara, a starnit un val de revolte. Joi, Comisia Europeana a luat prima masura impotriva Austriei, lansand procedura de infringement priving legea ajustarii alocațiilor copiilor lucratorilor…

- Alocatiile pentru copiii cetatenilor europeni care lucreaza in Austria au fost reduse, la de 1 ianuarie, la nivelul practicat in tara de origine, in cazul in care copiii au ramas acasa, iar ministerele din Romania critica decizia. Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) a anuntat, sambata, ca…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și-a schimbat discursul la adresa romanilor plecați la munca in strainatate. Inițial, ceruse ca dreptul lor la munca afara sa fie limitat, iar acum, in ultima zi a anului 2018, le-a plans de mila pe contul sau de Facebook. Teodorovici face apel la unitatea tuturor…

- Lidl lanseaza, in luna decembrie, o campanie de recrutare dedicata romanilor din diaspora si devine astfel primul retailer din Romania care mizeaza pe cei plecati in strainatate. Compania va scoate la concurs peste 200 de locuri de munca, atat in zona...

- Centrul educațional „Sa Creștem Impreuna!” este frecventat de luni pana vineri de 25 de copii, care beneficiaza de sprijin educational (tip Școala dupa școala), de ajutor la teme. Aici se face și recuperare și remediere pentru elevii cu dificultați de invațare, pregatire suplimentara la principalele…