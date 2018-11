Stiri pe aceeasi tema

- La Iasi s-a pastrat nucleul statului in jurul caruia s-a implinit Romania in granitele sale istorice. La Iasi au venit delegatii Basarabiei si Bucovinei pentru a infaptui Unirea acestor provincii cu Romania. In 11 muzee si institutii de cultura din Iasi vor fi organiza tururi ghidate gratuite cu tema…

- Mai sunt 25 de zile pana cand in jur de 100.000 de oameni sunt asteptati in Cealalta Capitala, pentru a celebra Centenarul Marii Uniri, 100 de ani de la unirea Transilvaniei, Banatului, Crisanei si Maramuresului cu Romania. Intrata pe ultima suta de metri, in focul pregatirilor, administrația din Alba…

- Daniel Muresan Monetaria Statului a lansat noua emisiune medalistica, intitulata „Zborul Marii Uniri”. Transilvania a fost a treia provincie care s-a unit cu patria-mama. Unirea Transilvaniei cu Romania de la 1 decembrie 1918 reprezinta evenimentul principal al istoriei Romaniei. Cu toate ca unirea…

- Intr-o luna si jumatate, la Alba Iulia se sarbatoreste Centenarul Marii Uniri, 100 de ani de la unirea Transilvaniei, Banatului, Crisanei si Maramuresului cu Romania. In jur de 100.000 de oameni sunt asteptati in Cealalta Capitala, la care se mai adauga aproximativ 70.000 de cetateni ai orasului care…

- Biroul pe care s-a semnat in urma cu 100 de ani, in Oradea, in casa avocatului Aurel Lazar, "Declaratia de Independenta a romanilor cuprinsi in tinuturile Transilvaniei, Banatului, Crisanei si Maramuresului fata de Imperiul Austro-Ungar", se afla de o jumatate de veac in patrimoniul Muzeului National…

- Marti, la Muzeul National al Unirii Alba Iulia, a fost vernisat exponatul lunii octombrie: Biroul avocatului Aurel Lazar, pe care s-a semnat la 12 octombrie 1918, la Oradea, in casa avocatului Aurel Lazar, Declarația de Independența a romanilor cuprinși in ținuturile Transilvaniei, Banatului, Crisanei…

- La Muzeul National al Unirii Alba Iulia, marți, 2 octombrie 2018, de la ora 11.00, va fi vernisat exponatul lunii octombrie, Biroul avocatului Aurel Lazar. Cu aceasta ocazie va fi expus biroul pe care s-a semnat la 12 octombrie 1918, la Oradea, in casa avocatului Aurel Lazar, Declarația de Independența a…

- Negocierile internationale de la sfârsitul Primului Razboi Mondial se apropie de final. La Versailles se semneaza Tratatul de la Trianon între Puterile Aliate si Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar. Se stabilesc noile frontiere ale Ungariei, cu vecinii…