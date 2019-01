In contextul numarului tot mai mare de pacienți care ajung la spital cu afecțiuni respiratorii, pentru evitarea unui eveniment epidemiologic, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad a dispus reducerea programului de vizita.

”In urma prezentarii de catre medicul epidemiolog, a situației pacienților cu afecțiuni respiratorii, in ședința de Comitet Director, am decis sa restricționam programul de vizita in spital. Menționez pe aceasta cale ca nu este vorba despre instituirea starii de carantina, ci doar despre reducerea programului de vizita”, a declarat ec. Carmen Lucuța, managerul…