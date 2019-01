Stiri pe aceeasi tema

- A nins ca-n povești in cursul nopții, iar un nou strat consistent de zapada s-a așternut pe șosele. Nu e timp de povești, insa, pentru șoferii care trebuie sa-și sporeasca atenția atunci cand se afla in trafic, carosabilul fiind mult mai alunecos. In județele Timiș și Arad intervin utilaje din partea…

- Poliția Caraș-Severin face verificari pentru a stabili daca un polițist din orașul Caransebeș a comis o abatere disciplinara. Asta dupa ce pe internet a aparut, in urma cu cateva zile, un videoclip pentru melodia „Aici e mafia”, interpretata de manelistul Florin Mitroi, tot din orașul Caransebeș. In…

- Traficul rutier este complet blocat, luni, in nord-vestul tarii, din cauza zapezii abundente si a copacilor cazuti pe carosabil... The post Ninsoarea face ravagii in nord-vestul tarii! Alerta de ultim moment pentru judetele Timis, Caras-Severin si Hunedoara appeared first on Renasterea banateana .

- Meteorologii au lansat o serie de avertismente pentru vremea din vestul țarii. Pentru județele Timiș, Caraș Severin, Arad și Hunedoara a fost fost lansat un cod galben de inundații. In intervalul 22.12.2018 ora 14:00 – 24.12.2018 ora 16:00, alerta este pe raurile din bazinele hidrografice: Crisul Negru…

- Sute de mii de oameni din 200 de localitați au ramas fara energie electrica, din cauza copacilor care au cazut peste firele de inalta tensiune. Situația este critica in județele Timiș, Arad, Caraș Severin și Hunedoara, unde vor fi trimise ajutoare de urgența.

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va trimite cate cinci generatoare de mare putere in judetele Timis si Caras-Severin, pentru a veni in sprijinul populatiei afectate de caderea unor linii de tensiune electrica din cauza zapezii, a anuntat, duminica, seful Departamentului pentru…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare pentru doua județe din vestul țarii, dar și pentru mai multe zone de munte. Codul portocaliu este valabil maine, intre orele 6.00 și 12.00. „In intervalul menționat, in județele Timiș și Caraș-Severin, precum și in…

- Podul Centenarului din Oradea a fost deschis circulatiei pietonale. Podul a fost construit peste raul Crișul Repede, intre strada Plevnei și... The post Podul Centenarului, deschis intr-un municipiu din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .