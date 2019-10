Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Cuc a afirmat in direct la interviurile DCNews ca pana la sfarșitul anului ar urma sa fie dați in folosința aproximativ 100 de kilometri de autostrada. ”In luna iunie am venit cu estimarea mea și am spus ca vom avea undeva la 100 de kilometri de autostrada care vor putea fi dați in…

- In topul listei de prioritati pe care o vede seful PNL se afla autostrada Sibiu - Pitesti, dar si autostrada Unirii care sa lege atat Moldova, cat si republica Moldova de reteaua europeana de autostrazi. „Romania are marea sansa de a fi o poarta de intrare si iesire din Europa. Noi n-am fructificat…

- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER) va investi 363,3 milioane de euro pentru constructia unui pod peste Dunare, in orasul Braila din sud-estul Romaniei, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar, potrivit AGERPRES. Proiectul prevede de asemenea constructia de drumuri…

- Lucrarile de realizare a podului peste Dunare, intre judetele Braila si Tulcea, sunt in grafic, iar firmelor din constructii li se vor aplica doua noi masuri, daca termina lucrarile inainte sau dupa termen, au sustinut marti, in timpul unei vizite pe...

- Ministrul Transporturilor a reiterat, marti, ca pana la finele anului 2019 vor fi dati in folosinta circa 100 de kilometri de autostrada si a negat ca ar fi probleme cu facturi neplatite pentru constructorul italian Impresa Pizzarotti, care lucreaza pe lotul 1 al Autostrazii A10 Sebes-Turda. "Conform…

- Asociația Pro Infrastructura reacționeaza dur dupa amanarea deschiderii circulației a loturilor 3 și 4 ale autostrazii Lugoj – Deva. Potrivit celor de la asociație, pe cei 21 de kilometri dintre Holdea și Ilia se poate circula in siguranța. “Ieri, rațiunea și buna credința au fost invinse,…

- Guvernul va aproba, joi, declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul lucrarilor pentru autostrada Sibiu-Pitești, secțiunea 1 Sibiu - Boița. Exproprierile sunt in valoare de peste 5 miliarde de lei, alocate din bugetul Ministerului Transporturilor.Citește…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca in cadrul ședinței CSAT s-a decis ca autostrada Comarnic-Brașov sa fie introdusa pe lista proiectelor prioritate naționala, ceea ce va favoriza reducerea birocrației și alocarea mai rapida a fondurilor.”In ședința CSAT am cerut ca autostrada Comarnic-Brașov…