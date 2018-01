Program de guvernare: Salariul minim va depasi 300 de euro in 2020; se introduce salariul minim pentru studii superioare

Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul a 300 euro. De asemenea, se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor. Vezi și FOTO ACCIDENT…

- Noul program de guvernare al coaliției PSD-ALDE a fost publicat pe site-ul Parlamentului, acesta conținand 278 de pagini. Atat programul de guvernare, cat și noul guvern condus de Viorica Dancila vor fi votate luni, in plenul reunit. Fața de programele precedente, acesta nu mai conține teremene limita.…

- ''Cel care trebuie sa aiba grija de nevoile cetateanului este statul, prin toate structurile sale administrative. Statul este cel care trebuie sa creeze conditiile asigurarii nevoilor cetatenilor prin asigurarea infrastructurii de baza (apa - canalizare, scoli, spitale, drumuri, etc) la nivelul tuturor…

- PSD a dat publicitatii noul program de guvernare, dupa care va conduce tara Executivul Dancila. Documentul de 278 de pagini a fost postat pe site-ul Camerei Deputatilor. Programul de guvernare prevede mai multe masuri economice si fiscale: - TVA redus la 18% din 2019…

- Programul de guvernare vine cu cateva modificari, adaptate cerințelor ALDE. "In 2017 ne-am respectat angajamentele fața de cei care ne-au votat și implicit au avut incredere in programul de guvernare propus. Ne-am angajat ca vom duce creșterea economica in buzunarul romanilor și am reușit asta - puterea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global, care nu este operationalizat inca, deoarece Ministerul Finantelor nu dispune deocamdata de logistica necesara.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri ca taxa de solidaritate a fost eliminata din programul de guvernare si a aratat ca legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii.

- Social-democratii se intalnesc in sedinta Comitetului Executiv al PSD, in aceasta dupa-amiaza. Ar fi trebuit sa fie reuniunea cruciala in care sa stabileasca cine vor fi viitorii ministri. Este posibil insa ca stabilirea componentei Executivului Dancila sa fie amanata pentru finalul saptamanii. Și ALDE…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit la finalul sedintei pe care a avut-o cu colegii din partid despre deciziile luate in cadrul sedintei de coalitie. Tariceanu sustine ca nu vor exista modificari majore in cadrul programului de guvernare si nu vor exista masuri fiscale noi."Am…

- Istoviti de coruptie si instabilitate guvernamentala, tot mai multi tineri romani inalt calificati aleg sa emigreze in Occident. Este un fenomen de amploare care, pentru moment, nu ingrijoreaza prea mult puterea, scrie Liberation.

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 - Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui Klaus…

- Ca urmare a mai multor solicitari primite in ultimele zile fața de modul in care trebuie achitate asigurarile sociale de persoanele fizice și fața de modul de depunere a Declarației 600, se fac urmatoarele precizari. Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor…

- Foto: revelionlamarriott.ro Șefii PNL Dambovița au sarbatorit la un hotel de cinci stele, din capitala, intrarea in noul an. JW Post-ul Șefii PNL Dambovița, Revelion de cinci stele la Marriott! Doua meniuri, cat salariul minim pe economie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Biroul Executiv al Organizației Municipale Iași a Partidului Social Democrat și-a anunțat, duminica, susținerea fața de Guvernul Mihai Tudose. Filiala condusa de primarul Mihai Chirica arata ca o eventuala inlocuire a Primului Ministru constituie un risc uriaș pentru succesul Programului de Guvernare…

- Anul acesta exista mai multe programe decat anul trecut care vor fi gestionate de catre minister Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre DAEA, a participat duminica, 14 ianuarie 2018, alaturi de secretarul de stat Daniel BOTANOIU, la intalnirea lunara organizata cu directorii Direcțiilor…

- Organizatia municipala PSD Iasi isi exprima public, printr-un comunicat de presa, sustinerea fata de executivul condus de Mihai Tudose si "considera ca o eventuala inlocuire a Primului Ministru constituie un risc urias pentru succesul Programului de Guvernare si, mai ales, pentru stabilitatea socio-politica…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a transmis un avertisment dur, pe Facebook, in contextul scandalului din cadrul PSD. Ministrul sustine ca Guvernul trebuie sa dea dovada de responsabilitate, pentru ca exista pericolul pierderii unor sume importante de bani. Citeste si: Kelemen Hunor…

- Sunt 5 situatii in care salariul minim net difera pentru angajati, in functie de deducerile personale de care beneficiaza in anul 2018, conform calculelor Ministerului Muncii: 1. Salariul brut 1.900 lei, fara persoane aflate in intretinere: Salariul net: 1.162 lei Contributiile angajatului: - contributia…

- Salariul minim pe economie a crescut de la 1 ianuarie 2018, dincolo de mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat. Firmele trebuie sa plateasca mai mult pentru intregul cost salarial minim, iar angajatii incadrati la aceasta remuneratie vor primi un salariu net mai mare.

- Guvernul a decis in decembrie sa plafoneze punctul de amenda pentru a nu ajunge la valori prea mari. Astfel, valoarea punctului de amenda auto va ramane la 145 de lei in 2018, chiar daca salariul minim brut pe tara va creste la 1.900 de lei, arata ordonanta de urgenta adoptata de guvern.

- Liviu Dragnea, șeful Camerei Deputaților, a facut declarații dupa ce Parlamentul a aprobat bugetul pe 2018. ”Este un buget care confirma continuarea programului nostru de guvernare în ceea ce privește masurile din domeniul social. A fost un vot destul de consistent, care arata…

- Dupa anunțarea preluarii, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, a tuturor contribuțiilor aferente angajatorului, Kaufland, cel mai mare angajator privat din Romania, anunța decizia de a crește și venitul minim pentru lucratorii comerciali din magazine la suma de 2.800 lei brut pe luna, incluzand atat…

- Toate firmele vor fi obligate sa majoreze remuneratiile angajatilor incadrati cu salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2018, avand si un termen pentru efectuarea procedurilor in Registrul REVISAL, scrie un consultat in resurse umane.

- Vești bune pentru șoferii din Romania! Chiar daca salariul minim pe economie va fi majorat de la 1 ianuarie 2018, acest lucru nu ii mai afecteaza pe soferi. Guvernul a decis in sedinta de miercuri, 6 decembrie, sa stabileasca o valoare fixa a punctului-amenda contravenționala privind circulația pe drumurile…

- Guvernul a majorat, saptamana trecuta, salariul minim brut pe economie de la 1.450 lei la 1.900 lei de la 1 ianuarie. In prezent, un punct-amenda reprezinta 10% din salariul minim brut pe economie, de anul viitor insa acest lucru nu va mai fi valabil. Una din masurile incluse in ordonanta de urgenta…

- Dragnea se implica tot mai mult in organizarea unei manifestații de amploare pentru a arata ca și PSD are susținere larga, deși mitingul s-a anunțat a fi unul pentru susținerea programului de guvernare și a Guvernului. Astfel, liderul PSD le-a cerut șefilor de organizații sa se mobilizeze pentru organizarea…

- Salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata va fi majorat incepand cu 1 ianuarie 2018 de la 1450 lei lunar la 1.900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166 de ore in medie pe luna, potrivit unei Hotar&aci...

- M.A.I. propune plafonarea valorii punctului de amenda pentru anul 2018 la valoarea din 2017 In ceea ce privește amenzile contravenționale din domeniul rutier — va informez ca Ministerul Afacerilor Interne a trimis catre Ministerul Finanțelor Publice propunerea de menținere in anul 2018 a punctului-amenda,…

- Dajbog a spus ca Ministerul Afacerilor Interne a inaintat Ministerului Finantelor o propunere de mentinere, in 2018, a punctului de amenda la valoarea de 145 de lei, pentru a nu genera cresteri excesive, dat fiind ca de la 1 ianuarie 2018 salariul minim brut pe economie va fi majorat de la 1.450 de…

- Guvernul ar putea discuta saptamana viitoare proiectul de buget pe 2018, a anunțat, marți, vicepremierul Marcel Ciolacu, precizand ca in aceeași ședința a Executivului ar urma sa fie aprobat și proiectul de act normativ referitor la salariul minim. "La buget, saptamâna viitoare…

- Comunicat. ”Vineri, 24 noiembrie, a avut loc la Suceava ședința Comitetului executiv județean al PSD la care, alaturi de președintele organizației județene dl. Ioan Stan, au participat primarii și președinții organizațiilor locale PSD, membrii Biroului Permanent județean, consilierii județeni PSD, iar…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, ii asigura pe absolvenții de studii superioare ca nu sunt “legați de glie”. Pop a explicat, vineri, la Galați, ca nu intentioneaza sa-i oblige pe absolventii de facultate care au beneficiat de subventionarea locurilor de la buget sa ramana in tara. Ministrul a spus ca…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat vineri, la Galați, ca in programul de guvernare al PSD și ALDE nu exista intenție de a lega de glie absolvenții de studii superioare, așa cum s-a vehiculat in mass-media. "Raspunsul Ministerului Educației a fost foarte clar la interpelarea…

- ''In aceasta seara au avut loc in toata țara mitinguri impotriva Guvernului Tudose, mitinguri de susținere a moțiunii de cenzura 'PSDragnea, in campanie muma, la guvernare ciuma'. Mitingurile au fost organizate de PNL, dar participanții nu s-au redus doar la oameni din randurile partidului. Nu! Au…

- Mai mult, senatorul de Timiș Alina Gorghiu crede ca nici Liviu Dragnea nu mai poate ramane in fruntea PSD și a Camerei Deputaților. „Dupa tot ceea ce am vazut dupa ședința PSD, acest partid nu mai poate ramane la guvernare. Riscam ca imaginea Romaniei sa aiba de suferit. Am ajuns intr-o…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut o întrevedere, luni, cu ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, informeaza Agerpres citând surse politice. Întâlnirea a avut loc la Palatul Parlamentului, în biroul președintelui Camerei Deputaților,…

- Managerii reprezinta o categorie profesionala extrem de bine platita, lucru absolut firesc intr-o economie capitalista. Cum salariile sunt confidentiale, multa lume se intreaba cat castiga un sef de firma si cat sunt dispusi patronii sa ofere. Multe dintre oferte raman necunoscute, tinand strict de…

- Hotararea de Guvern referitoare la salariul minim pe economie va fi prezentata intr-o ședința ulterioara a Executivului din cauza ca, in prezent, proiectul se afla in transparența decizionala, a anunțat miercuri ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. "Într-o prima lectura, saptamâna…

- "Prevederile prezentei legi intra in vigoare dupa primirea acceptului Comisiei Europene cu privire la acordarea ajutorului de stat in cadrul programului carne de porc din fermele romanesti", se arata in varianta noua a legii, adoptata marti de Senat. Actul normativ urmeaza sa fie transmis…

- Conform unui proiect de hotarare de Guvern aflat momentan in dezbatere publica, salariul minim brut pe economie va crește, incepand cu 1 ianuarie 2018, de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, scrie avocatnet.ro. Totuși, masura nu va aduce creșteri similare ale caștigurilor salariale nete, fiind necesara…

- Memorandumul „Aprobarea initierii demersurilor in vederea identificarii de solutii de finantare pentru construirea a cinci spitale regionale conform Programului de Guvernare”, aprobat in sedinta de Guvern din data de 1 noiembrie 2017, prevede demararea procedurilor necesare pentru constructia a cinci…

- Vlad Sorin Ilie, consilier județean PSD a prezentat o sinteza a primelor 100 de zile de guvernare, aratand ca Romania are cea mai mare creștere economica din Europa, de 6% pe primul semestru, mult peste estimarea de 5,2% facuta la inceputul anului. Astfel, PIB-ul Romaniei a ajuns la 837 de miliarde…

- Salariul minim brut pe economie ar urma sa ajunga la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018, cu mutarea tuturor contributiilor la pensii si sanatate de la angajator la angajat, potrivit declaratiilor publice ale guvernantilor. StartupCafe.ro a cerut Ministerului Muncii calculul exact al costului salarial…

- Iarna a venit cu o luna mai devreme, in multe zone din tara, asa ca soferii au inceput sa calculeze cat costa sa iti pregatesti masina pentru iarna, cu anvelope noi, lanturi antiderapante sau cu lichid de dezghetat parbrizul. In marile magazine, la raionul auto, deja au fost scoase la vanzare cauciucurile…

- Chiar daca România a înregistrat cea mai mare creștere de venit pe ora de munca, anul trecut, din întrega Uniune Europeana, angajații noștri ramân printre cei mai prost platiți salariați.