Program de guvernare PNL. Victor Negrescu: Lipsă de viziune privind politica europeană și externă „Documentul din pacate prezinta doar o serie de generalitați și platitudini despre Uniunea Europeana. Este practic o enumerare de acțiuni și activitați pe care Ministerul de Externe și departamentul de afaceri europene le fac de mult timp. Practic nu avem nimic nou intr-un moment in care Romania ar trebui sa fie mai curajoasa in demersurile sale europene și internaționale. Sunt surprins ca parcursul european al Romaniei este infim prezentat in comparație cu importanța sa, in timp ce avem un amestec de demersuri multilaterale și bilaterale pe mai multe continente fara insa a ne fixa un nivel… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

