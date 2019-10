Stiri pe aceeasi tema

- PNL propune in programul sau de guvernare, la capitolul "Finante publice", adoptarea unor politici fiscale si bugetare plecand de la un sistem fiscal care se bazeaza pe mentinerea cotei unice de impozitare. Viziunea PNL in materie de Finante publice prevede ca politicile fiscale si bugetare trebuie…

- Salariile brute in randul companiilor private au crescut in medie cu 9,4% in acest an, potrivit studiului salarial PayWell 2019 realizat de PwC Romania. Majorarea salariala raportata pentru 2019 depașește nivelul de 4,6%, estimat pentru acest an de catre companiile respondente in ediția anterioara.…

- "Cer PNL si domnului presedinte Iohannis sa isi asume public ca pensiile si salariile vor fi platite la timp si, in egala masura, majorate conform legislatiei in vigoare. Romanii merita venituri decente si corecte dupa o viata de munca", a spus Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern.…

- SERVICE RETURN SRL anunta finalizarea proiectului intitulat „Cresterea competitivitatii societatii SERVICE RETURN SRL prin dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare si vanzare on-line a garantiilor produselor” cod SMIS 117146, proiect implementat in Baia Mare, str. Ferastraului, nr.28-30, Biroul…

- PSD și-a asumat și a transformat in realitate creșterea salariilor, ca obiectiv prioritar care sa imbunatațeasca traiul celor cu venituri mici și sa determine creșterea puterii de cumparare.

- ARAD. Social-democratul Florin Tripa a lansat o serie de acuze la adresa Companiei de Apa Arad, intr-un comunicat de presa. Acesta susține ca s-a inceput „un amplu proces de disponibilizare, la finalul caruia, aproximativ 200 de persoane iși vor pierde locul de munca”. „Avem nenumarate semnale…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, pentru Mediafax, ca de la 1 septembrie vor fi majorate cinci milioane de pensii, prin cresterea punctului de pensie la 1.265 de lei. Procentual, spune Budai, cresterea pe care o vor avea pensionarii pe talon va fi de aproximativ 15%. „Practic, de la data de…

- Pesta porcina africana este tot mai prezenta in tot județ. De la cateva focare, acum s-a ajuns ca mai multe localitați sa fie afectate de aceasta boala, care pare ca se raspandește extrem de rapid. In acest context, europarlamentarul Gheorghe Falca a transmis un mesaj extrem de dur la adresa prefectului…