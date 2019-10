Program de guvernare: Liberalii reiau ideea construirii autostrăzii Comarnic - Braşov în parteneriat public-privat Guvernul Orban vrea sa utilizeze studiul de fezabilitate din 2015 pentru constructia autostrazii Comarnic-Brasov, "pe un traseu și solutii tehnice moderne și prietenoase cu mediul ambiant (ex. tuneluri)". "Autostrada Comarnic-Brasov in lungime de 58,0 km și costuri 997,75 mil. de euro (prețuri 2014 MPGT) se va promova ca proiect pilot in PPP, prin dialog competitiv", menționeaza programul de guevrnare. Constructia va incepe doar daca va fi obținut sprijinul Comisiei Europene și daca Banca Mondiala, BEI și BERD vor fi de acord sa participe la finanțarea proiectului. Executivul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

