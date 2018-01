Program de guvernare: Credit de dezvoltare pentru fermieri, eliminarea impozitului pe terenurile agricole lucrate si impozit zero pentru tractoare

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, coalitia pentru guvernare PSD-ALDE a publicat noul program de guvernare pe care se va baza guvernul Viorica Dancila, prin care TVA scade de la 19% la 18%, salariul minim net creste cu 100 de lei pe an, iar pentru cei cu studii superioare cu 150 de lei pe an, iar punctul de pensie creste cu 60%.…

- Salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul a 300 euro si se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare, potrivit Programului de guvernare 2018 - 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor. 0 0 0 0 0 0

- Fermierii vor beneficia de garantii de stat in procent de 80% din valoarea creditului de productie pentru procesarea produselor si realizarea productiilor agricole, incepand din 2018, impactul estimat al acestei masuri fiind de 87 de milioane de euro, potrivit Programului de guvernare 2018-2020.

- Numarul taxelor, tarifelor si comisioanelor cu aplicare generala in Romania nu va fi mai mare de 50 incepand din ianuarie 2019, astfel ca pentru populatie vor exista cel mult 10 taxe, iar pentru companii nu mai mult de 40 de taxe, potrivit Programului de guvernare 2018 - 2020. "Vom simplifica…

- Bucuresti, 26 ian /Agerpres/ - Reducerea deficitului de personal din Ministerul Afacerilor Interne, eliminarea suprapunerilor de competente, responsabilizarea conducatorilor fata de activitatea personalului subordonat si implementarea unor tehnologii moderne, utilizate si de structuri similare din alte…

- PSD a dat publicitatii noul program de guvernare, dupa care va conduce tara Executivul Dancila. Documentul de 278 de pagini a fost postat pe site-ul Camerei Deputatilor. Programul de guvernare prevede mai multe masuri economice si fiscale: - TVA redus la 18% din 2019…

- A fost publicat noul program de guvernare: cresc salariul minim și punctul de pensie, scade TVA in 2019 Noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE a fost publicat pe site-ul Parlamentului, acesta continand 278 de pagini. Atat programul de guvernare, cat si noul guvern condus de Viorica Dancila…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, însa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global, care nu este operationalizat înca, deoarece Ministerul Finantelor nu dispune deocamdata de logistica…

- „Intai am facut o prezentare succinta a discutiilor pe care le-am avut cu partenerii de guvernare, cu conducerea PSD. In esenta, ceea ce am transmis colegilor este urmatoarea idee: nu vor fi modificari majore nici in profunzime, nici ca intindere a programului de guvernare. Am convenit cu cei de la…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca fermierii din judetul Karditsa au anuntat organizarea unei blocade cu tractoare si masini agricole pentru data de 24 ianuarie 2018, in intersectia Megalochori, pe noua…

- Social-democratii se intalnesc in sedinta Comitetului Executiv al PSD, in aceasta dupa-amiaza. Ar fi trebuit sa fie reuniunea cruciala in care sa stabileasca cine vor fi viitorii ministri. Este posibil insa ca stabilirea componentei Executivului Dancila sa fie amanata pentru finalul saptamanii. Și ALDE…

- Viorica Dancila, premierul desemnat sa ii ia locul lui Mihai Tudose la Palatul Victoria, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura din Parlament si ca Romania trebuie sa se pregateasca pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene. “Astept sa avem votul in Parlament, pentru…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 – Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui Klaus Iohannis pentru…

- Premierul sustinut de PSD, Viorica Dancila, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura al Parlamentului, afirmand ca pentru PSD si pentru romani este importanta implementarea programului de guvernare, ”tratarea asa cum se cuvine” a Centenarului si pregatirea presedintiei Consiliului UE.…

- In scrisoarea adresata colegilor sai de partid si postata duminica seara pe Facebook, Gabriel Petrea spune ca in 2016 PSD a castigat mizand pe substanta si unitate, iar in 2018 trebuie sa isi rafineze viziunea de guvernare si "sa ii scoata in fata pe cei mai buni din partid". Negocieri dure…

- Biroul Executiv al Organizației Municipale Iași a Partidului Social Democrat și-a anunțat, duminica, susținerea fața de Guvernul Mihai Tudose. Filiala condusa de primarul Mihai Chirica arata ca o eventuala inlocuire a Primului Ministru constituie un risc uriaș pentru succesul Programului de Guvernare…

- Nica spune ca "2018 este cel mai important an" pentru absorbia fondurilor UE, adaugand ca "Romania poate pierde definitiv 1.5 miliarde euro din actualul exercițiu". Postarea integrala a lui Marius Nica: 1.5 miliarde de euro pierduți pentru aleșii locali și mediul privat Dezvoltarea economica a Romaniei,…

- Ministrul Marius Nica a postat pe Facebook, sambata dupa-amiaza, un mesaj de sustine a premierului Mihai Tudose, sustinand ca sub mandatul acestuia Romania a acreditat Autoritatile de Management, a luat masurile pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante si a primit primii bani europeni din…

- Ministrul Marius Nica iși anunța, sambata, susținerea pentru premierul Mihai Tudose. ”Orice decizie guvernamentala trebuie luata in interiorul Guvernului, responsabilitate aparține premierului!”, a transmis el, pe Facebook. Alaturi de ministrul pentru fonduri europene, s-au mai declarat de partea șefului…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, este increzator ca in cadrul Comitetului Executiv Național „se va lua o decizie ințeleapta care va servi in mod obligatoriu interesul romanilor de avea o guvernare solida și eficienta”.„Scopul nostru este unul singur: continuarea implementarii masurilor…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a transmis un avertisment dur, pe Facebook, in contextul scandalului din cadrul PSD. Ministrul sustine ca Guvernul trebuie sa dea dovada de responsabilitate, pentru ca exista pericolul pierderii unor sume importante de bani. Citeste si: Kelemen Hunor…

- El a refuzat sa faca declaratii suplimentare. Alti lideri ai PSD spun ca partidul trebuie sa se concentreze pe aplicarea programului de guvernare. "Guvernul este rezultatul unei coalitii politice si a votului popular! Asa cum am mai spus, CExN si coalitia analizeaza orice problema sesizata de membrii…

- Aparate RMN in spitalele din Romania. Mai multe spitale judetene si din Bucuresti vor fi dotate cu 14 echipamente Computer Tomograf (CT) si 24 aparate de Rezonanta Magnetica (RMN). Cel puțin, asta promite Ministerul Sanatații (MS). „Ministerul Sanatatii doteaza cu echipamente medicale de rezonanta magnetica…

- Directia Agricola Arad inregistreaza o avalansa de oferte de vanzare de terenuri arabile depuse la inceput de an, peste 700 de dosare fiind inregistrate in primele doua zile lucratoare din 2018, dublu fata de media intragistrata saptamanal in 2017, cand numarul total al dosarelor procesate a ajuns la…

- Conform unui comunicat de presa emis de Direcția pentru Agricultura Județeana Maramureș, Guvernul Romaniei a adoptat in ședința din 20 decembrie Ordonanța de Urgența care aduce urmatoarele reglementari privind pașunatul animalelor domestice: “Pașunatul animalelor domestice va fi permis pe perioada intregului…

- Subvențiile agricole platite din fonduri europene se acorda fermierilor activi. Aceștia trebuie sa faca dovada activitații lor agricole și, de anul viitor, li se va putea cere sa fie și fiscalizați. Fermierii nefiscalizați, fie ca este vorba despre producatori agricoli din sectorul vegetal sau despre…

- Fermierii și societațile care vor angaja cel puțin doua persoane cu varsta de pana la 40 de ani in agricultura, acvacultura sau industria alimentara vor putea beneficia de subvenții intre 500 și 1.000 lei pentru fiecare angajat, potrivit unui proiect legislativ aprobat luni, 11 decembrie, la Senat.…

- Partidul National Liberal considera ca lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue intr-un mod ferm; niciun program de guvernare nu va genera o dezvoltare reala fara reducerea nivelului coruptiei, afirma prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan, sambata, intr-un comunicat transmis AGERPRES. "Astazi,…

- In ceea ce privește amenzile contravenționale din domeniul rutier – va informez ca Ministerul Afacerilor Interne a trimis catre Ministerul Finanțelor Publice propunerea de menținere in anul 2018 a punctului-amenda, la valoarea din prezent, respectiv 145 de lei. In condițiile in care, conform Programului…

- Fermierii moldoveni care dețin terenuri agricole pe malul stang al Nistrului s-au confruntat cu un șir de presiuni din partea Tiraspolului. Primele incercari de a-i lasa fara pamanturi au fost facute la inceputul anului 2014.

- Mai mulți cititori, din județul Ilfov, ne intreaba daca primariile pot majora impozitul pe terenul agricol nelucrat, invocand faptul ca acesta este lasat in paragina. RASPUNS: Intr-adevar, potrivit prevederilor stipulate la Capitolul X, Art.489 , alin 4, din Noul Cod Fiscal, impozitul pe terenul agricol…

- Liderii PSD s-au intalnit, vineri, in sedinta Comitetului Executiv National, pentru a face o analiza a celor zece luni de cand coalitia PSD-ALDE se afla la guvernare. In centrul discutiilor se afla un raport in care sunt inventariate 100 de masuri indeplinite de social-democrati. 0 0 0…

- Liderii PSD se vor reuni intr-o ședința a Comitetului Executiv, care va avea loc la Herculane, vineri, cu incepere de la ora 11.00. Ședința se anunța una incinsa, pentru ca principalul punct pe ordinea de zi va fi evaluarea Guvernului și a programului de guvernare. Citește și: Tudorel Toader,…

- CEC Bank lanseaza o campanie promotionala pana la 31.12.2017 aferenta creditelor de investitii acordate in cadrul Programului de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata si Programului national multianual de microindustrializare. Banca a fost selectata de Min...

- "Un miting pentru sustinerea mea, nu. Eu apreciez gestul colegilor care au fost azi de dimineata acolo (la DNA - n. red.), dar nu voi solicita si nu o sa vreau niciodata un miting pentru sussinerea mea. In schimb, daca se va dori sa se organizze un miting pentru sustinerea programului de guvernare sau…

- Avem și o prima reacție la ultima acțiune a celor care protesteaza in Piața Victoriei impotriva modificarilor la Codul Fiscal și a legilor justiției care se discuta in Parlament. Liderul PSD susține intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO ca in PSD se discuta despre un super-miting care sa fie organizat…

- ”Este un moment extrem de complex pe care trebuie sa-l ințelegem la adevarata valoare, ca sa putem prevedea perspective”, a declarat Cozmin Gușa. Acest moment și aceasta zi marcheaza o schimbare de paradigma geopolitica pentru Romania, a afirmat consultantul politic. ”Nu s-a vorbit de organizații…

- Expertii Programului de Asistența Oficiala de Dezvoltare a Guvernului Slovaciei (SlovakAid) au evaluat ieri lucrarile de constructie a apeductului magistral Bardar-Rusestii Noi, raionul Ialoveni. Ca urmare, specialistii slovaci au constatat ca proiectul este executat in conformitate cu normele nationale…

- Memorandumul „Aprobarea initierii demersurilor in vederea identificarii de solutii de finantare pentru construirea a cinci spitale regionale conform Programului de Guvernare”, aprobat in sedinta de Guvern din data de 1 noiembrie 2017, prevede demararea procedurilor necesare pentru constructia a cinci…