Stiri pe aceeasi tema

- PSD a dat publicitatii noul program de guvernare, dupa care va conduce tara Executivul Dancila. Documentul de 278 de pagini a fost postat pe site-ul Camerei Deputatilor. Programul de guvernare prevede mai multe masuri economice si fiscale: - TVA redus la 18% din 2019…

- ”Am diiscutat despre program si o serie de masuri care sunt incluse in programul de guvernare. Ma refer la masuri de ordin fiscal sau de ordin salarial. Din programul de guvernare s-a scos taxa de solidaritate, care la instalarea guvernului precedent a facut o serie de valuri. Nu am considerat oportuna…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat vineri ca programul de guvernare este pregatit, urmand ca unii membri ai Guvernului sa predea mandatul si sa ii pregateasca pe noii ministri. Intrebata, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca s-a discutat si despre modificarile…

- "Sunt masuri care vizeaza cresterea salariului minim cu cate 100 de lei pe an pana in 2020, astfel incat la nivelul anului 2020 sa ajungem la un salariu minim net de 300 de euro de persoana, iar cei care sunt cu studii superioare salariul minim va creste cu 150 de lei pe an", a anuntat Calin Popescu…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat vineri ca programul de guvernare este pregatit, urmand ca unii membri ai Guvernului sa predea mandatul si sa ii pregateasca pe noii ministri. Intrebata, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca s-a discutat si despre…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca actuala coaliție de guvernare a decis ca salariul minim sa creasca cu 100 de lei pe luna, urmand sa ajunga la 300 de euro net pana in 2020. Tot vineri, la finalul ședinței conducerii ALDE, Tariceanu a mai spus ca ramane valabila introducerea impozitului…

- Documentul prezinta analiza activitații Guvernului PSD-ALDE din anul 2017 și este realizata de catre comisiile de specialitate ale PNL. Ea demonstreaza eșecul coaliției de guvernare atat in ceea ce privește indeplinirea principalelor promisiuni electorale pe termen scurt cat și in implementarea unor…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat, marti, ca interpreteaza declaratia presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, potrivit careia premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, in sensul ca prim-ministrul este "un om care trebuie sa administreze foarte bine programul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat, marti, o analiza a primului an de guvernare PSD-ALDE, afirmand ca din 724 de masuri asumate doar 33 au fost indeplinite si ca ar fi ”o nesimtire” din partea unui ministru din guvernele anterioare sa spere ca va fi desemnat in viitorul Cabinet.

- "(...) Acest program de guvernare contine in total asumate realizarea a 724 de masuri. Dupa un an de guvernare din 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE nu au fost realizate, indeplinite complet, decat 33 de masuri. Chiar si din aceste 33 de masuri unele sunt mai degraba institutionale, nu sunt…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, va vorbi, de la ora 11.00, la Adevarul Live, despre „Cartea neagra“ a guvernarii PSD-ALDE, instabilitatea politica generata de actuala majoritate parlamentara, dar si despre votul privind Guvernul Dancila.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a vorbit luni, dupa sedinta conducerii PSD, despre masurile economice si fiscale din noul program de guvernare, precizand ca acesta va include legea pensiilor, ca se va veni cu o propunere pentru legea achizitiilor publice si ca majorarile salariale adoptate isi vor urma…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni seara ca premierul desemnat, Viorica Dancila, va face declaratii publice dupa votul de investitura, deoarece acum nu ar face dacat sa-si dea "cu parerea". Viorica Dancila "va vorbi dupa ce primeste votul de investitura pentru ca acum si-ar da cu parerea", …

- "Vineri ne vom vedea la 11.00 pentru a adopta componenta cabinetului Dancila. Vineri va fi votata fiecare propunere in parte, iar CEx va analiza cu seriozitate si atentie nominalizarile", a declarat seful PSD, Liviu Dragnea. Liviu Dragnea a anuntat ca social democratii au discutat despre legea…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni, ca impozitul pe venitul global va ramane in programul de guvernare. Potrivit presedintelui ALDE, Ministerul Finantelor va face ”o ampla si amanuntita” pregatire se va putea avansa un termen pentru introducerea acestuia. ”Impozitul global pe venit care a fost…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat, inainte de ședința Comitetului Executiv al PSD, de ce nu va fi stabilita astazi componența Cabinetului Dancila. La CEx vor fi discutate, in schimb, schimbari in programul de guvernare, stabilite impreuna cu partenerii din ALDe și discutate cu premierul desemnat,…

- Desi cei mai multi se asteptau ca acesta sa fie prioritatea sedintei de luni, in pragul sedintei conducerii PSD de luni s-a aflat oficial ca inca nu se definitiveaza structura Cabinetului Dancila, ci ca in CEX se va vorbi despre programul de guvernare. “Asta va fi subiectul principal”, a anuntat Liviu…

- Prima de declarație a lui Mihai Tudose, dupa ce i s-a retras sprijinul politic, in partid, și a decis sa iși dea demisia din funcția de premier. El a afirmat, luni, la sediul central al partidului, unde participa in calitate de vicepreședinte, ca s-a apucat de citit. El nu a dorit sa faca niciun fel…

- Vicepresedintele PSD Lia Olguta Vasilescu a declarat, luni, ca fiecare ministru trebuie sa fie pregatit pentru a implementa programul de guvernare al partidului si a sustinut necesitatea unui dialog în interiorul formatiunii politice pe aceasta tema ''Eu sunt pregatita sa avem o discutie…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat ca nu exclude impozitul pe gospodarie din Programul de Guvernare al Cabinetului Viorica Dancila, insa a menționat ca nu se știe forma acestuia și ca nu se va implementa pana cand nu va fi gata. Impozitul pe gospodarie a aparut inițial anul trecut, in Programul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a declarat, duminica seara, ca o treime din viitorul guvern se va "împrospata", iar structura guvernamentala ramâne aceeasi. "În primul rând, structura guvernamentala ramâne…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat, marti, pe pagina sa de socializare, ca Viorica Dancila, propunerea social-democratilor pentru functia de premier, intruneste toate calitatile necesare, fiind vorba de o persoana loiala coalitiei PSD-ALDE. "Viorica Dancila intruneste…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu a discutat marti, la Palatul Victoria, cu delegatia oficiala si economica din Japonia condusa de Kotaro Nogami, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Japoniei, seful misiunii economice. "Aprofundarea relatiilor romano-nipone reprezinta o prioritate a componentei…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania anunța o conferinta de presa care va avea loc marți, 16 ianuarie 2018, ora 10:00, la sediul CNIPMMR din Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, intrarea 1, etaj 1, sala Protocol. In cadrul conferintei vor fi abordate urmatoarele…

- "Personal, nu am vazut niciun conflict intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, nu sunt membru al CEx, dar, cu siguranta, ziua de astazi (luni-n.r.) va aduce clarificarea acestui subiect si ne vom concentra mai mult pe programul de guvernare, ca, astazi, orice masura luam prin programul de guvernare, o…

- Tinerii dezavantajati care provin din centre de plasamenst sau au copii in intretinere vor putea lucra doi ani la stat. Cele 24 de luni ar trebui sa le fie suficiente pentru a-si castiga competentele profesionale necesare in baza carora sa isi gaseasca apoi un loc de munca la privat. Masura…

- Tinerii dezavantajați se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in instituțiile publice locale, pentru a dobandi diverse competențe, potrivit unei decizii a Guvernului de marți. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care nu au o vechime in munca mai mare de 12 luni, care fie se afla in sistemul…

- Tinerii dezavantajati se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in institutiile publice locale, pentru a dobandi diverse competente, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, in sedinta de Guvern. Potrivit unui comunicat al Guvernului, institutiile publice locale vor fi implicate in…

- Instituțiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor dezavantajați, pentru a-i sprijini sa capete experiențe, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul privat. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care nu au o vechime…

- La nivelul Consiliului Județean Timiș au fost elaborate, la finalul anului trecut, doua proiecte de hotarare referitoare la criteriile de selecție și la evaluarea proiectelor culturale și sportive care vor fi finanțate in 2018 din fonduri publice nerambursabile. “In cursul acestei saptamani…

- La Consiliul Județean Timiș (Palatul Administrativ) se vor dezbate și analiza Ghidul de eligibilitate pentru finanțarea proiectelor culturale și Ghidul de eligibilitate pentru finanțarea proiectelor sportive in 2018. Miercuri, 10 ianuarie 2018, la ora 12, in Sala Revoluției a Palatului Administrativ…

- Liderul Liviu Dragnea a declarat intr-un interviu pentru Antena 3 ca programul de guvernare este pe plus și nu ințelege de unde vine nemulțumirea oamenilor.„Programul de guvernare este pe plus. Vorbind de amanari, sigur ca nu ar fi trebuit sa fie așa. Dar sunt oameni mai tari și oameni mai…

- Cultivatorii de tomate in spații protejate vor beneficia și in 2018 de schema de ajutor de minimis prevazuta pentru acest sector in Programul de Guvernare. Guvernul a aprobat in ședința de astazi, printr-o Hotarare, schema de “Ajutor de minimis pentru ...

- Institutia Prefectului - Judetul Buzau va invita sa participati, in data de 22 decembrie 2017, la ceremoniile dedicate Zilei Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii, care se vor desfasura, incepand cu orele 10.00, la Monumentul Eroilor Revolutiei din Decembrie 1989 din Piata Dacia (Municipiul Buzau),…

- Deputatul PNL Ioan Balan susține ca va vota impotriva proiectului de buget pentru anul 2018, deoarece este un buget slab, puternic dezechilibrat, anti-dezvoltare și pro-saracie, in care nu se regasește nici una dintre masurile cu care romanii au fost inșelați de coaliția PSD-ALDE in campania electorala…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri seara ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania electorala. „In masura in care se poate, noi vom susține…

- „Sustinem anticipatele. PSD nu mai are legitimitate. Programul de guvernare nu mai are legatura cu cel prezentat in campanie, cu minciunile gogonate pe care le-au sustinut atunci. Intoarcerea la popor e naturala", a spus Orban. „Vom sustine toate demersurile necesare pentru a ajunge la anticipate",…

- Romania a obtinut in acest an o productie de aproape 27 milioane de tone de cereale, circa 1,4 tone pe cap de locuitor, in conditiile in care 9 culturi au inregistrat recorduri istorice, a afirmat vineri ministrul Agriculturii, Petre Daea, la prezentarea bilantului anual, care a subliniat ca a avut…

- ”Aplicarea acestor masuri fiscal-bugetare asigura un nivel sustenabil pentru aplicarea majorarilor salariale în sistemul public, conform legii salarizarii unitare, a pensiilor si a celorlalte drepturi sociale, precum si implementarea reformelor prevazute în Programul de Guvernare…

- ”Aplicarea acestor masuri fiscal-bugetare asigura un nivel sustenabil pentru aplicarea majorarilor salariale in sistemul public, conform legii salarizarii unitare, a pensiilor si a celorlalte drepturi sociale, precum si implementarea reformelor prevazute in Programul de Guvernare 2017-2020, prin…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri o serie de masuri fiscal-bugetare prin aplicarea carora se doreste menținerea in anul 2018 a țintei de deficit bugetar sub 3% din PIB. "Aplicarea acestor masuri fiscal-bugetare asigura un nivel sustenabil pentru aplicarea majorarilor salariale in sistemul…

- Deputatul Daniel Constantin saluta adoptarea Legii prevenirii și spune ca statul poate sa devina un partener al societaților comerciale de buna credința. ''Aceasta lege este cu adevarat importanta! Statul poate sa devina un partener al societaților comerciale de buna credința,…

- Seful Executivului a fost intrebat de jurnalisti, la Parlament, daca are incredere in aceasta institutie europeana. 'Dumnezeule, asta chiar e intrebare, nu? Da, eu am incredere in OLAF', a afirmat premierul. Referindu-se la impozitul 'zero' pentru salariile de sub 2.000 de lei, Mihai Tudose…

- Cu prilejul CEx din stațiunea de pe Valea Cernei, Liviu Dragnea, liderul PSD, a prezentat obiectivele majore de indeplinit in aceasta perioada, pe primul plan aflandu-se „programul de guvernare și masurile pe care le avem prevazute pentru acest an. Mai sunt cateva masuri care mai sunt din programul…

- Liderii PSD s-au intalnit, vineri, in sedinta Comitetului Executiv National, pentru a face o analiza a celor zece luni de cand coalitia PSD-ALDE se afla la guvernare. In centrul discutiilor se afla un raport in care sunt inventariate 100 de masuri indeplinite de social-democrati. 0 0 0…

- Masurile din programul de guvernare sunt pro-business si contribuie la dezvoltarea Romaniei, scrie premierul Mihai Tudose intr-o postare publicata, duminica, pe pagina sa de Facebook. "Sutele de mii de noi locuri de munca create in acest an si una dintre cele mai mici rate ale somajului din…

- Premierul Romaniei iese la atac impotriva sindicaliștilor. Mihai Tudose le reproșeaza unora dintre sindicaliști ca ”aud voci despre prabușirea economiei, in timp ce Romania inregistreaza cea mai mare creștere economica din UE”. Tudose se lauda cu sute de mii de locuri create in 2017 și cu cea mai mica…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca "a auzit si el" ca manifestanti urmeaza sa protesteze duminica seara, in Capitala, in fata sediului PSD, dar ca le transmite ca, in ceea ce priveste masurile luate pentru modificarea Codului Fiscal, acestea urmaresc "programul de guvernare, care a fost sustinut…

- Nicoleta Dumitrescu Cu mintea doar la ce solutii trebuie gasite, care sa genereze, automat, si bani, guvernantii par ca s-au incurcat in propriile revolutii fiscale care au bulversat o tara intreaga. Nici ei nu mai stiu care modificare la modificare ar fi cea mai buna solutie, insa, daca nici primarul…

- Potrivit expunerii de motive, „Motivul realizarii acestui demers este dat de faptul ca actuala lege, realizata in 1991, a fost gandita in special pentru adunarile publice de tip protest, miting, demonstratie, specific anului aprobarii ei, si nu permite organizarea de evenimente culturale, religioase,…