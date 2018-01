Program de guvernare 2018 - 2020/Administraţie publică: Continuarea proiectului descentralizării - o prioritate Continuarea proiectului descentralizarii dar si modificari legislative pentru administratia publica reprezinta o prioritate pentru viitorul Executiv, potrivit programului de guvernare al PSD pentru perioada 2018 - 2020.



''Cel care trebuie sa aiba grija de nevoile cetateanului este statul, prin toate structurile sale administrative. Statul este cel care trebuie sa creeze conditiile asigurarii nevoilor cetatenilor prin asigurarea infrastructurii de baza (apa - canalizare, scoli, spitale, drumuri, etc) la nivelul tuturor localitatilor'', se arata in document.



