Autoritatile de la Bucuresti estimeaza ca, in anul 2018, PIB-ul pe locuitor la puterea de cumparare standard a depasit pragul de 65% din media Uniunii Europene, iar pana in 2021 se are in vedere depasirea pragului de 70%, potrivit Programului de convergenta 2019-2022 adoptat miercuri de Guvern. "Conform datelor statistice, cresterea economica a Romaniei este printre cele mai ridicate din Uniunea Europeana. In ultimii 3 ani, cresterea economica medie anuala a fost de 5,3%, in anul 2016 cresterea economica a fost de 4,8%, in 2017 de 7%, iar in 2018 de 4,1%. Prin cresterea economica ridicata s-au…