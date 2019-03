Stiri pe aceeasi tema

- Copilul dumneavoastra are manifestari de timiditate, anxietate, introversiune, tristete sau scaderea stimei de sine? Poate fi vorba despre bullying la scoala sau in grupul de prieteni din cartier, un fenomen tot mai frecvent, care face obiectul unui program de combatere initiat de Directia Generala…

- Inghețul care a paralizat astazi Capitala a produs caderea a peste 700 de copaci pe carosabil, fiind avariate peste 50 de autoturisme, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne (MAI), sambata dupa-amiaza. "In municipiul Bucuresti s-a intervenit pentru degajarea a 740 copaci, trei cabluri electrice si…

- Pe bulevardele principale și pe strazile pe care sunt situate obiective sociale – Urgența 1 (școli, spitale și sedii administrative) - se circula in condiții normale de iarna. Compania Romprest, prestatorul serviciului de deszapezire din Sectorul 1, a alocat 34 de utilaje și 146 de operatori…

- Marti, 22 ianuarie 2019, ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb, a prezentat in Comisia Transport si Turism (TRAN) a Parlamentului European (PE) prioritatile in domeniul transporturilor ale Presedintiei Romaniei la Consiliul UE. Ministrul Rovana Plumb a subliniat dorinta Romaniei de a…

- Lista cu gradinițele de stat din București a fost publicata de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Gradinițele de stat din Sectorul 1 BucureștiGradinița nr. 42 – Adresa: STR. GALA GALACTION NR. 1, Telefon: 0212242440Gradinița nr. 44 – Adresa: STR. BARLOGENI NR. 24, Telefon:…

- Potrivit sursei citate, sistemul de plata online a taxelor, activ din 2009, s-a dovedit foarte util pentru aradeni, numarul celor care au ales sa nu mai mearga la ghisee fiind in crestere in fiecare an. Daca in primul an au fost inregistrate 1.095 de plati online, fiind virata suma de 609.000 de…

- Cinci case din cartierul Aparatorii Patriei, din sectorul 4 al Capitalei au fost curpinse de flacari. Decocamdata nu se cunosc cauzele care au dus la izbucnirea incendiului. Din primele informaii, in urma incendiului o persoana a ajuns la spital, intoxicata cu fum. Potrivit digi24.ro, pompierii au avut…

- Sectorul constructiilor a fost declarat sector prioritar, de importanta nationala pentru economia romaneasca, pentru urmatorii 10 ani, conform unui memorandum intre Guvern si patronatele din constructii. De la 1 ianuarie 2019 angajatii din domeniul constructiilor vor avea cel mai mare salariu…