- O eleva a recitat o oda dedicata lui Mihai Vasile Halalai, primarului orașului Teiuș, cu ocazia inaugurarii unui pod peste raul Mureș. In versuri, edilul este laudat pentru investiție și descris ca fiind „tanar, invațat, cinstit”, așa cum reiese din imaginile transmise de Alba24.ro. Inaugurarea podului…

- Aproape toți copiii și adolescenții au reziduuri de plastic in organism, potrivit unui studiu realizat de autoritați din Germania. Este vorba despre plasticul provenit din articole ale vieții de zi cu zi: haine, ambalaje alimentare, detergenți sau creme. Agenția Federala de Mediu a investigat, in perioada…

- Ziarul Unirea Ioan Lazar, ALDE Alba: Cer demisia Marcelei Daramuș de la șefia Inspectoratului Școlar Județean, dupa procesul cu eleva eliminata de la Bac In cadrul unei conferințe de presa, organizata vineri 23 august, liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a cerut demisia de la conducerea Inspectoratului Școlar…

- Ziarul Unirea Proiect pe fonduri europene de 200.000 de euro. AJVPS Alba a caștigat o finanțare pentru combaterea braconajului Asociația Județeana a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi din Alba anunța semnarea unui contract pe fonduri europene in valoare de 200.000 de euro, menit sa combata braconajul…

- Barbatul din Mureș, cercetat și reținut de catre polițiștii din Alba pentru inșelaciune, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Magistrații de la Judecatoria Aiud, au admis propunerea de arestare preventiva pe numele lui Sergiu L. R, propunere emisa de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Eleva din Alba care a fost eliminata de la Bacalaureat pentru ca i-a sunat telefonul in timpul examenului a caștigat procesul in instanța. Poate susține din nou examenul de bacalaureat in sesiunea din luna august.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dupa-amiaza, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ploi pentru judetele Mures, Harghita, Caras-Severin, Hunedoara si Alba, valabile in urmatoarea perioada.DIICOT, anunț de ULTIMA ORA: cercetarea in casa criminalului Gheorghe…

- Premierul Viorica Dancila l-a demis marti, pe seful Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Razvan Vulcanescu, informeaza romania24.ro. Totodata, Dancila a dispus si trimiterea la CNAS a Corpului de control pentru verificari. Premierul Romaniei a anunțat inca de luni, ca daca Vulcanescu nu iși va…