Stiri pe aceeasi tema

- In continuarea procesului de identificare si implementare a celor mai bune metode pentru asigurarea unui management eficace si eficient al ariile naturale protejate ale Romaniei, Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) a organizat marti, 16 iulie 2019, la sediul central al Agentiei,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a inceput sa elibereze adeverinte pentru beneficiarii schemelor de plata (schema de plata unica pe suprafata, plata redistributiva, plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu si/sau masurile de mediu si clima…

- DE FOLOS…Administratia Fondului pentru Mediu a anuntat ca va lansa o noua sesiune de inscriere pentru persoanele fizice care vor sa-si cumpere, la schimb, electrocasnice noi. Startul se va da marti dimineata, incepand cu ora 10. Administratia Fondului pentru Mediu a anuntat ca marti, incepand cu ora…

- Trei parlamentari ALDE au depus la Senat un proiect de lege pentru reglementarea modului în care sunt preluate ariile naturale protejate, care necesita custodia Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP). Inițiativa legislativa vine dupa o decizie a CCR, scrie Mediafax.Proiectul…

- Un tanar in varsta de 17 ani din oraștie s-a dus cu prietenii sa se scalde intr-o balta de la marginea orașului. Tanarul a intrat in apa, dar n-a mai ieșit. Pompierii și ambulanța au fost chemate la fața locului, dar tanarul n-a mai putut fi salvat, a notat zhd.ro. „Pompierii militari au deplasat o…

- Ca in fiecare vara, Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" organizeaza, prin sectia American Corner, proiectul educativ "Fun in summer". Prin acest proiect, care se desfasoara in perioada 1 iulie - 30 august, biblioteca ofera copiilor oportunitati de a petrece timp de calitate, intr-un mediu…

- Saber Guardian: exercitiu NATO cu 9000 de militari Aproximativ 8.000 de militari din sase tari (Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, România, Ungaria si Statele Unite ale Americii) vor participa, în perioada 3-24 iunie, la exercitiul multinational Saber Guardian 2019 (SG19), condus…

- Staff-ul PNL a organizat astazi, 23 mai 2019, o conferința de presa la sediul organizației Piatra Neamț pentru ultimele declarații politice inaintea alegerilor europarlamentare și a referendumului din 26 mai. Deputatul Mugur Cozmanciuc, președintele PNL Neamț impreuna cu senatorul Eugen Țapu Nazare…