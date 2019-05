Stiri pe aceeasi tema

- "Extindem Prima casa si numim programul O familie - o casa. Conditiile la Prima casa au fost bune initial, dar au devenit mult prea restrictive si toti sunt nemultumiti. In primul rand dam o valoare mai mare, 570.000 de lei, adica sa poata sa isi cumpere o casa, nu o bojdeuca, marim plafoanele, pentru…

- Posta Romana informeaza ca, in perioada Sfintelor Sarbatori Pascale, programul de lucru al subunitatilor postale va fi urmatorul: Vinerea Mare, prima si a doua zi de Paste și ziua de 1 Mai sunt declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. De asemenea, prin decizia Directorului…

- Andrei Nicolae, deputat PSD Prahova Protectia sociala reprezinta un capitol important din programul de guvernare, pentru care Executivul trebuie sa gaseasca solutii si resurse. Pe de alta parte, insa, este nevoie de rezolvarea unor situații concrete, care vizeaza anumite categorii de persoane, iar cand…

- Ministrul a precizat ca amnistia fiscala ar putea fi inclusa intr-un pachet de masuri pentru mediul privat anuntat pentru luna mai. "Restructurarea aceasta financiara este o masura pe care o avem la nivel de Guvern in atentie. Eu imi doresc foarte mult ca luna mai sa fie luna in care sa venim,…

- In Republica Moldova, nivelul de adresabilitate la medic este foarte scazut. 50,9% din femeile din mediul rural se adreseaza la medic doar in cazuri critice, cand problema de sanatate deja nu mai poate fi tratata. In mare parte insa, femeile nu au acces la Centre de sanatate. Aceasta este concluzia…

- De anul viitor, tinerele cupluri din Galda de Jos sau familiile stabilite in ultimii ani pe raza comunei vor avea unde sa-și lase in siguranța copiii pe perioada in care sunt la serviciu, lucrarile de construcție la noua creșa cu 25 de locuri din sat fiind realizate deja in proporție de aproximativ…

- Nu toata lumea beneficiaza de cresterea economica sustinuta din Romania, iar saracia in randul copiilor si in mediul rural a crescut semnificativ, a declarat, vineri, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, in cadrul conferintei de prezentare a Raportului de tara pentru Romania,…

- La sfarsitul lunii ianuarie 2019, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita erau inregistrati 7329 someri (din care 3452 femei), rata somajului fiind de 3,83%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 4,19%, in luna analizata acest indicator a inregistrat…