- Banca Transilvania, a doua cea mai mare banca locala, a revizuit prognozele pentru principalii indicatori din sfera financiara - inflatie, rate de dobanda si cursul de schimb leu/euro, iar pe langa cresterea inflatiei si majorarea dobanzii-cheie, banca din Cluj se asteapta si la avansul costurilor…

- BNR ar putea sa majoreze dobanda-cheie in acest an pana la 3,5%, pe masura ce inflatia accelereaza, iar economia va continua sa avanseze peste potential, considera analistii Bancii Transilvania. Totodata, cursul mediu ar putea creste spre 4,7 lei/euro, inflatia medie va urca la 3,4%, iar dobanda medie…

- Maratonului International Brasov, care va avea loc pe 19 și 20 mai, atrage tot mai mulți pasionați de sport din intreaga lume, de la an la an. Astfel, zeci de sportivi din 18 tari s-au inscris deja, la startul maratonului, iar lista se va extinde pana la debutul competiției. Si-au anuntat prezenta alergatori…

- ♦ BNR ar putea sa majoreze dobanda-cheie in acest an de la 2,25% pana la 3,5% pe an, pe masura ce inflatia accelereaza, iar economia va continua sa avanseze peste potential ♦ Cursul mediu ar putea creste spre 4,7 lei/euro, inflatia medie urca la 3,4%, iar dobanda medie la titlurile de stat pe 10 ani…

- In Romania, exista o mare nevoie de a construi locuinte, in contextul in care volumul livrarilor de anul trecut a fost sub cel din 2016, iar constructiile de locuinte nu au crescut in ritm cu cererea, considera coordonatorul departamentului de analize imobiliare al Imobiliare.ro, Dorel Nita, potrivit…

- Volumul livrarilor de anul trecut, de circa 53.000 de unitati locative la nivel national, s-a situat sub nivelul consemnat in anul precedent, dar si sub cel din perioada 2008-2009, ce depasea 60.000 de unitati, potrivit Imobiliare.ro. Un exemplu in acest sens este zona Bucuresti-Ilfov, unde…

- Creditele restante au scazut cu 0,9% luna/luna si cu 32,4% an/an la 9.2 miliarde lei in februarie, potrivit statisticilor Bancii Nationale a Romaniei, pe fondul evolutiei economiei la un ritm peste potential si nivelului redus al costurilor reale de finantare, in contextul accelerarii inflatiei,…

- Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale pe 4 martie la Salisbury, in Anglia. Pana in prezent, 16 țari din UE care au anunțat ca vor expulza diplomați ruși. S-au alaturat Ungaria și Suedia, care vor expulza…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca Romania a ieșit din marja de conformare pentru tentativa de adrerare la Zona Euro, insa arata ca s-ar putea redresa situația printr-un efort politic al Guvernului. Președintele considera ca un Comitet de lucru pentru moneda euro, care va lucra serios, ar putea…

- Laserul de la Magurele va fi pornit peste o luna, pentru ”rodaj”. Este vorba despre cel mai puternic laser din lume, amplasat deja la Institutul de Fizica Nucleara Magurele . Este, practic, un sistem complex de șase lasere, din care patru vor fi pornite in luna aprilie. Va fi unul dintre cele mai importante…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in 2018 creditele sa se scumpeasca, indicele ROBOR la 3 luni sa urce peste pragul de 3% si inflatia in urmatoarele 12 luni sa se mentina la mai mult de 4%, arata un sondaj publicat marti de CFA Romania. …

- De cațiva ani, dar mai ales in ultimii doi, economia Romaniei a crescut peste nivelul de așteptare a analiștilor, intrecand chiar și nivelul de creștere a celei mai performante economii mondiale – cea a Chinei. Și, firesc, ne putem intreba: cat de fireasca, dar mai ales cat de „sanatoasa“ este aceasta…

- Analistii CFA Romania anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, publicat luni seara, potrivit…

- In cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța buna a fondurilor de pensii private” și ca „este…

- Iata ce declara Vladimir Putin in INTERVIUL acordat presei americane, inaintea alegerilor Vladimir Putin a vorbit despre planurile Rusiei de contracarare a amenintarilor militare, a negat din nou acuzatiile privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential din SUA, a abordat teme de politica…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis ca “devine complice” in momentul in care nu dispune desecretizarea unor protocoale care ar dovedi o eventuala implicare a Serviciului Roman de Informatii in viata politica. ”Din punctul meu de vedere, presedintele…

- Romanii au cumparat pe parcursul anului 2017 biciclete in valoare de 60 de milioane de euro, iar suma medie cheltuita pentru un astfel de mijloc de transport variaza intre 500 si 800 de lei, arata datele unei cercetari de piata realizate de o platforma de vanzari online. In acest context, Romania se…

- Comisia Europeana (CE) a deschis o investigatie aprofundata pentru a evalua daca diferitele masuri de sprijin public acordate de autoritatile romane producatorului de energie ''Complexul Energetic Hunedoara'' sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru decembrie 2019. Incepand cu ultima parte a acestui an dinamica ratei anuale a inflatiei IPC este proiectata in atenuare substantiala,…

- „Consiliul Suprem de Securitate (CSS) condamna acțiunile întreprinse de autoritațile publice locale, primari și consilieri locali, care au semnat Declarațiile de Unire. Prin aceste acțiuni ei chema la lichidarea statalitații R. Moldova, ceea ce reprezinta o încalcare a Constituției”,…

- In vara anului 1975, la Castelul Peles, Romania, cu Nicolae Ceausescu, si Statele Unite, cu omologul sau Gerald Ford, au semnat ceea ce se numea „clauza natiunii celei mai favorizate” (most favoured nation - MFN), care asigura regimului de...

- Romania este mai vulnerabila la o eventuala criza externa, spun expertii Dupa ce a optat doar pentru o crestere bazata pe consum si unde nici reformele nu au continuat, România s-a îndepartat de structura economica a tarilor din zona euro, sustin mai multi experti reuniti la o…

- Romania are cel mai ridicat nivel de dezechilibru macroeconomic din 2012 pana in prezent, iar aceasta pentru ca nu se mai fac reforme, sustine Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. "Aceasta crestere (economica - n. r.), din nefericire, s-a facut pe o dinamica lenta a investitiilor…

- Romania a avut cea mai buna dinamica a economiei dar din nefercire acest ritm de crestere nu se reflecta si in ritmul dezvoltarii, a spus joi Andrei Radulescu, economist sef al Bancii Transilvania, la conferinta "Romania, incotro?". Avem cel mai ridicat nivel al dezechilibrului din 2012 incoace si asta…

- Profitul net al Bancii Transilvania (simbol bursier TLV), a doua cea mai mare banca din Romania, a scazut anul trecut cu 3,46%, la 1,18 miliarde lei, potrivit datelor prezentate joi de banca.“In 2017, cresterea organica a fost conform planurilor si strategiei noastre. Rezultatele inregistrate…

- Aduce 2018 ieftiniri pe piata imobiliara? In Cluj-Napoca, unii investitori raman in expectativa Deși prețurile locuințelor au avut, per ansamblu, o traiectorie ascendenta pe tot parcursul lui 2017, ritmul de creștere a acestora a incetinit vizibil spre finalul anului – asta inclusiv in Cluj-Napoca,…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in acest an cursul sa treaca pragul de 4,7 lei/euro, indicele ROBOR la 3 luni sa urce spre 3% si ca inflatia in urmatoarele 12 luni sa creasca la 3,7%, arata un sondaj publicat luni de CFA Romania. „In…

- Proba practica a examenului pentru obtinerea permisului de conducere este un calvar pentru majoritatea candidatilor din Romania, mai ales din cauza timpului urias de asteptare. Expertii spun ca problema ar putea fi rezolvata prin mutarea serviciului de la Ministerul de Interne la cel al Transporturilor.

- "Am salutat faptul ca Guvernul a tinut deficitul sub nivelul de referinta de 3% si acest lucru a dus la mentinerea ponderii datoriei publice in PIB sub 40%. Stiti ca un nivel critic la nivelul Uniunii Europene este de 60%, dar, pentru tari emergente ca Romania, se considera ca 40-45% este un nivel…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat prognozele de inflatie, de la 3,9% la 5% pentru trimestrele I si II 2018 si de la 3,2% la 3,5% pentru sfarsitul anului, a anuntat vineri guvernatorul Mugur Isarescu. „Cocoasa (graficului cu proiectia inflatiei - n.n.) s-a cocosat de tot. Vedeti…

- Indicele ROBOR a crescut joi la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat ieri dobanda-cheie de la 2% la 2,25% . Indicele ROBOR la 3 luni este indicatorul in funcție de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, atat cele personale, cat și…

- Parlamentarul social-democrat Marius Budai a anuntat ca persoanele cu venituri mai mici de 2.500 lei vor beneficia de servicii bancare gratuite. Potrivit Legii 258/2017, adoptata de Parlament in decembrie 2017, consumatorul vulnerabil este persoana al carei venit lunar nu depaseste echivalentul…

- ,,Ceea ce se întâmpla în Statele Unite seamana izbitor cu ceea ce se întâmpla în România, semana, dar nu rasare'' a declarat profesorul Bogdan Glavan.

- Dimensiunea economica si strategica a cooperarii bilaterale dintre Romania si Ungaria si oportunitatea punerii in practica a unor proiecte si investitii comune in domenii precum energia si infrastructura constituie teme abordate luni la intalnirea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Cresterea PIB ar putea decelera de la 6,3% in 2017, cel mai ridicat ritm din 2008, la 4,2% in 2018, 3,4% in 2019, respectiv 3,1% in 2020, in paralel cu majorarea investitiilor productive, diminuarea ratei de crestere a consumului si o schimbare de tendinta pe piata fortei de munca, apreciaza analistii…

- Ritmul de creștere al economiei romanești ar putea scadea pana la 3,5% in acest an, și pana la 2% in 2019, potrivit estimarii analiștilor de la Capital Economics, una dintre cele mai severe de pana acum, informeaza cursdeguvernare.ro . „Economia Romaniei a inregistrat cea mai rapida creștere din regiune…

- Romania a avut parte de o iarna blanda pana acum, dar mai avem o luna din acest anotimp. Prognozele pe termen scurt indica de asemenea temperaturi mai mari decat media perioadei, insa meteorologii si-au indreptat atentia si asupra primelor luni de primavara, martie si...

- Ratele de dobanda la titlurile de stat vor continua tendinta ascendenta in trimestrele urmatoare, pe fondul factorilor externi, legati de perspective de continuare a ciclului monetar in Statele Unite, si interni, inclusiv accelerarea dinamicii PIB nominal si acumularea de riscuri la adresa stabilitatii…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut in decembrie, fata de luna anterioara, la valoarea de 41 puncte, cea mai scazuta din aprilie 2013, fiind cu 3,1 puncte mai redusa decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, potrivit unui comunicat al CFA Romania. Aceasta…

- Pensiile speciale ale pensionarilor din MAI se platesc doar de la bugetul de stat, adica din taxele si impozitele platite obligatoriu de toti contribuabilii din Romania. Pensia speciala medie bruta din MAI a fost in 2017 de 3.924 de lei, reiese din datele Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului de…

- Romania a primit 203 recomandari cu privire la drepturile omului, de la 78 de state. Acestea acopera toate subiectele de drepturile omului, iar nivelul de detaliu al declarațiilor majoritații statelor și al recomandarilor arata ca situația drepturilor omului in Romania este bine cunoscuta și ca eșecul…

- In doar doua saptamani, carburantii s-au scumpit cu 3%. Desi preturile din Romania sunt inca sub media europeana, cresterea preturilor de la noi este mai accentuata decat cresterea medie din Europa. Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani…

- Curba randamentelor s-a deplasat marginal in jos, rata de dobanda la titlurile de stat la 10 ani fiind in scadere cu doua puncte baza la 4,205%, cel mai redus nivel de la jumatatea lunii octombrie, potrivit analizei realizata de Andrei Radulescu, senior economist Banca Transilvania. Pe piata…

- Banca centrala ar putea majora rata de dobanda de referinta la 2%, pe fondul intensificarii presiunilor inflationiste, a evolutiei economiei la un ritm peste potential si a acumularii de riscuri la adresa stabilitatii financiare, estimeaza Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania.…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Imigrari Cluj au refuzat prelungirea dreptului de ședere temporara unui barbat de 32 de ani, din Turcia, în urma constatarii casatoriei de conveniența cu o românca. Pe numele strainului a fost emisa o decizie de returnare prin care a fost obligat…