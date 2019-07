Prognoză specială pentru Capitală: Vreme CANICULARĂ, dar vin și ploi Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala, valabila pana joi, la ora 21. Vremea va fi caniculara, insa joi se va racori, fiind așteptate averse, descarcari electrice și vant, arata ANM. Miercuri, vremea va fi caniculara, iar disconfortul termic va fi accentuat - indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași ușor pragul critic de 80 de unitați, iar temperatura maxima va fi de 34-35 de grade. Citește și: Șeful DIICOT a facut declarații:’Nu putem neglija nicio versiune din ancheta. Ne dorim din tot sufletul sa le gasim inca in viața’ „Indeosebi noaptea, gradul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala valabila pana marți la ora 23:00, interval in care cerul va fi innorat, iar temporar va ploua torențial. Temperaturile nu vor depași 27 de grade Celsius, informeaza ANM, conform Mediafax.„Vremea va fi racoroasa și in general instabila.…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala, valabila pana de luni pana marți la ora 6 dimineața, interval in care vremea va fi calduroasa cu grad de instabilitate atmosferica. ANM anunța și averse și descarcari electrice.Citește și: SURSE - Viorica Dancila a anunțat ca DEMISIONEAZA…

- Meteorologii ANM au emis o prognoza speciala pentru București, valabila duminica, de la ora 10.00, pana luni la ora 22.00. Sunt așteptate temperaturi ridicate, dar și ploi.Citește și: Traian Basescu a EXPLODAT dupa ce Dancila și Teodorovici au facut show la mare: 'Teodorovici pentru Cotroceni…

- Vremea va fi caniculara in orele amiezii in Capitala, iar disconfortul termic accentuat marti si miercuri, potrivit prognozei speciale emise de Administratia Nationala de Meteorologie, conform Agerpres.Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Citește…

- Vremea va fi caniculara joi in București, unde se vor inregistra temperaturi de 35 de grade Celsius la umbra, avertizeaza meteorologii, care prognozeaza insa o scadere ca valorilor termice incepand de vineri, scrie Mediafax.Joi, vremea va fi caniculara dupa-amiaza cand disconfortul termic…

- Probabilitate pentru averse si descarcari electrice va fi in crestere in Capitala, pe parcursul zilei de marti, in timp ce miercuri vremea va deveni deosebit de calda si disconfortul termic va creste, conform prognozei speciale pentru municipiul Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de…

- Meteorologii au emis o prognoza meteo speciala pentru București. Potrivit ANM in perioada 6-10 iunie, in Capitala temperaturile vor ajunge pana la 30 de grade, iar cerul va avea unele innorari. Joi (06 iunie), cerul va fi variabil, cu unele innorari dupa-amiaza și seara, cand vor fi condiții pentru…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, o prognoza speciala pentru Capitala, meteorologii precizand ca de joi pana duminica inclusiv vremea va fi calda, cu temperaturi care ajung la 28 de grade Celsius, dar și instabila, cu ploi torențiale și furtuni, potrivit Mediafax.Meteorologii…