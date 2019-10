Prognoza speciala pentru Capitala: temperaturile scad de la 30 la 8 grade Celsius

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o prognoza speciala pentru Capitala, meteorologii avertizand ca bucureștenii vor avea parte de canicula pana miercuri dimineața, cand vremea se va raci.Citește și: Ponta PROFEȚEȘTE: Dancila o sa ia 1,2 milioane de voturi la prezidențiale…

- Vremea se menține caniculara și in weekendul 23-24 august. Temperaturile ridicate se mențin in toata țara, cu valori care se situeaza in jur de 35 de grade, iar minimele de peste noapte nu vor depași 19 grade. Disconfortul termic se menține ridicat pentru sambata și duminica, potrivit datelor Administrației…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o prognoza speciala pentru Capitala, meteorologii avertizand ca bucureștenii vor avea parte de canicula pana marți inclusiv, cu temperaturi maxime de 35 - 36 de grade, relateaza mediafax.Vezi și: Jandarmeria indemna la CALM, dupa…

- Meteorologii anunța canicula in București pentru urmatoarele patru zile. Intr-o prognoza speciala pentru Capitala se arata ca valul de caldura va persista și se va intensifica indeosebi in cursul zilelor de luni și marți. In cursul zilelor de luni (12 august) și marți (13 august) disconfortul termic…

- Vremea va fi intr-un proces de incalzire pana pe 8 august, cand se vor inregistra temperaturi in jur de 30 de grade Celsius, dar si averse, dupa care temperaturile vor scadea in urmatoarele doua zile pentru ca ulterior sa urce iar, conform prognozei pe doua saptamani (5-18 august) publicate luni de…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala valabila pana marți la ora 23:00, interval in care cerul va fi innorat, iar temporar va ploua torențial. Temperaturile nu vor depași 27 de grade Celsius, informeaza ANM, conform Mediafax.„Vremea va fi racoroasa și in general instabila.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunța ca, sambata, vremea va fi calduroasa in zonele de campie si normala termic in restul teritoriului. Duminica, temperaturile vor fi si mai ridicate fata de ziua de sambata. Astfel, potrivit meteorologilor, vremea in weekend va fi in general calduroasa,…

- Vremea se va incalzi ușor in cea mai mare parte a țarii, dupa ce in ultimele zile am avut parte de temperaturi scazute. Cerul va fi variabil, iar ploile iși vor face apariția in regiunile din jumatatea de nord Moldovei și izolat in restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor situa intre 22 de grade…