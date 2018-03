Prognoza speciala pentru Bucuresti: Strat de zapada de 35 cm, in urmatoarele zile Meteorologii prognozeaza in intervalul 22 - 24 martie o vreme deosebit de rece in Bucuresti, cu ninsori consistente, vant si depunere strat de zapada de pana la 35 cm.



Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), din seara zilei de 22 martie va incepe sa ninga slab, dar cu precadere in a doua parte a noptii, ninsoarea va deveni abundenta, iar vantul se va intensifica, astfel incat rafalele vor atinge 45 - 50 km/h si temporar in jur de 55 km/h, viscolind zapada si diminuand vizibilitatea.



Stratul de zapada depus peste cel deja existent va fi consistent, neuniform,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

