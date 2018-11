Prognoză specială pentru București. Când începe să ningă în Capitală 16.11.2018, ora 12:00 - 17.11.2018, ora 8:00 - Vremea va deveni rece pentru aceasta data, cerul va fi noros și vor fi condiții de precipitații slabe, sub forma de ploaie, dar trecator, posibil și lapovița sau fulguiala. Vantul va sufla moderat, cu unele intensificari mai ales dupa-amiaza, rafale de 40...50 km/h. Temperatura aerului va scadea treptat, de la valori de 5…6 grade spre o minima de -2...0 grade. 17.11.2018, ora 8:00 - 18.11.2018, ora 8:00 - Vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta data, cu o temperatura maxima de 2...3 grade și minima in jurul valorii de -2 grade. Cerul va fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

