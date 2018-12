Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO BUCURESTI 15.12.2018 ORA 13 - 16.12.2018 ORA 08 Cerul va fi noros, va ploua temporar in special in cursul nopții de sambata spre duminica, iar temperatura aerului va urca ușor, de la 0 grade in orele amiezii pana la 2...3 grade in cursul nopții, astfel ca stratul de zapada…

- Iarna se instaleaza in forța, de marți noapte, inclusiv in București! Capitala este sub avertizare de cod galben de ninsori, la fel ca și alte 17 județe. Dupa viscol, insa, vine și gerul. Temperaturile vor scadea chiar pana la – 7 grade Celsius. Vremea va deveni geroasa in Bucuresti, iar precipitatiile…

- Vremea se incalzește treptat in acest weekend, astfel ca duminica vor fi și 16 grade in regiunile intracarpatice. De luni, insa, ploile iși vor face din nou apariția pe tot teritoriul țarii.„In acest weekend vorbim de un proces de incalzire treptata a vremii, astfel incat temperaturile maxime…

- Vremea va fi inchisa și rece, marți și miercuri, in Bucuresti, cu vant, lapovița și ninsoare și condiții de polei sau ghețuș, in timp ce temperaturile maxime nu vor depași 3 grade Celsius.Potrivit meteorologilor, incepand de marți ora 12.30 pana miercuri la ora 8.00, vremea va fi inchisa și…

- Documente atasate: Prognoza meteo Bucuresti PROGNOZA METEO 16.11.2018 ORA 08 - 17.11.2018 ORA 08 Vremea va deveni rece, cerul va fi noros și temporar vor cadea precipitații slabe, sub forma de ploaie, dar trecator, posibil și lapovița sau fulguiala. Vantul va sufla moderat, cu unele intensificari,…

- Vremea 13 noiembrie 2018 aduce temperaturi scazute in aproape toata țara și șanse ridicate de ploaie in unele regiuni. Totuși, in vestul țarii, cerul va fi insorit. Prognoza meteo anunța o media a temperaturilor maxime cuprinsa intre 5 și 8 grade Celsius și minime ce vor varia intre 0 și 3 grade. Sunt…

- Meteorologii anunța, pentru weekend, o vreme deosebit calda și temperaturi cu 10 grade mai mari decat media acestei perioade pentru mare parte din țara, iar in București in zilele de sambata și duminica se vor inregistra valori de pana la 19 grade, scrie Mediafax.„In acest weekend, vremea…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Bucuresti, valabila din aceasta seara ora 23.00, pana in 24 septembrie, ora 9.00. Vantul va sufla slab pana la moderat, iar temperatura minima va fi de 12…13 grade. Luni, 24 septembrie, ora 9.00, pana marti, 25 septembrie, ora 9.00, vremea va fi calda,…