- Ultima luna de vara, august, va fi caracterizata de temperaturi care se sitiueaza in jurul celor specifice pentru acest interval, in cea mai mare parte a tarii. In prima saptamana a lunii august valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru acest interval, in toate regiunile. Cantitațile…

- Pentru acest weekend meteorologii anunța vreme insorita și din ce in ce mai calda in toata țara. Duminica va fi ziua cea mai calduroasa, pe alocuri temperaturile vor ajunge sa fie caniculare, atingand 37 de grade. Umiditatea din aer incepe sa scada in acest weekend astfel ca temperaturile caniculare…

- CHIȘINAU, 1 iul – Sputnik. Meteorologii au emis în aceasta dimineața o avertizare cod galben de canicula pe întreg teritoriul țarii. Astfel, în zilele de 1 și 2 iulie pe arii extinse temperatura maxima a aerului va atinge valori de 33- 35°C. Și…

- Estimarile meteorologice pentru luna iulie arata ca temperaturile ce se vor inregistra in toata țara incepand de luni se vor incadra in media anuala a ultimilor 33 de ani. Potrivit estimarii realizate de ECMWF - Centrul European pentru Prognoze in prima saptamana din iulie valorile termice vor fi ușor…

- ANM anunța 7 ore devastatoare pentru Romania! Conform ultimei avertizari a Administrației Naționale de Meteorologie, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a țarii. Vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice,…

- Meteorologii avertizeaza ca vom avea parte de o vreme rea in urmatoarele patru zile in cea mai mare parte a țarii. Sunt anunțate ploi torențiale, insoțite de grindina și vijelii, in special sambata,in nordul și estul Munteniei, sudul Moldovei și in Dobrogea. Administrația Naționala de Meteorologie a…

- FOTO – Arhiva Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica care vizeaza manifestari de instabilitate atmosferica pentru cea mai mare parte a țarii, valabila incepand de luni, 20 mai, de la ora 11:00, pana marți seara, la ora 22:00. Potrivit meteorologilor, in cea mai mare…

- Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), un ciclon mediteranean se va pozitiona in urmatoarele zile deasupra tarii noastre. Astfel, de miercuri vin ploi puternice. Potrivit prognozei ANM, in urmatoarele zile vremea se mentine mai rece decat normalul acestei perioade si va continua sa…