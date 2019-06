Prognoza meteorologilor pentru această vară. Ce fenomene vor lua amploare Vremea continua sa fie instabila si la acest sfarsit de saptamana. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), cerul va avea innorari temporar accentuate si local, indeosebi in jumatatea de est a tarii, la deal si la munte, se vor semnala averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Izolat, cantitatile de apa vor fi […] Articolul Prognoza meteorologilor pentru aceasta vara. Ce fenomene vor lua amploare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

