- Vremea se va incalzi in toata țara in zilele urmatoare, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), precizand ca temperatura maxima va fi de 11 grade, in timp ce minima va fi de minus un grad. De asemenea, vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. “Vremea…

- Vremea se va incalzi in toata tara in zilele urmatoare, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), precizand ca temperatura maxima va fi de 11 grade, in timp ce minima va fi de minus un grad. De asemenea, vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare.

- Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) precizeaza ca, in urmatoarele trei zile, in Bucuresti sansele de ninsoare vor fi mai reduse, dar vremea va fi deosebit de rece. Astfel, potrivit meteorologilor, in intervalul 28 noiembrie, ora 15:30 – 29 noiembrie, ora 8:00, cerul se va mentine mai mult…

- Vremea 14 noiembrie 2018 se anunța una ploioasa in aproape toata țara. In unele zone va fi ceața și izolat va burnița. Vremea 14 noiembrie 2018 anunțata de Agenția Naționala de Meteorologie este una cu cer innorat și precipitații pe arii extinse, așa cum specialiștii au aratat in estimarile pentru urmatoarele…

- Meteorologii anunța, pentru acest weekend, o vreme calda și temperaturi cu șase grade mai mari decât media acestei perioade pentru mare parte din țara, maxima ajungând pâna la 20 de grade Celsius. În București se vor înregistra valori de pâna la 17 grade Celsius.…

- Vremea se va raci în majoritatea regiunilor în urmatoarele zile, iar temperaturile se vor situa între 1 și 22 de grade Celsius, în timp ce ploile vor fi din ce în ce mai prezente dupa 11 noiembrie, reiese din prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabila…

- Vremea se incalzeste treptat in toate zonele tarii, anunta reprezentantii ANM, precizand ca temperaturile vor ajunge pana la 27-28 de grade Celsius in partea de Vest a tarii. Precipitatiile vor fi sub forma de ploaie, dar nesemnificative din punct de vedere cantitativ. “Incepand de astazi (n.r. - joi)…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni, 24 septembrie, prognoza meteo pentru perioada 24 septembrie – 7 octombrie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii. Astfel, potrivit meteorologilor,vin ploile de toamna și temperaturile maxime…