PROGNOZA METEO. Vremea schimbă foaia. Unde sunt anunţate ninsori PROGNOZA METEO. Vremea se raceste in urmatoarele zile. Cerul va avea innorari si temporar va ninge slab, ziua, local la munte si in centrul tarii si pe spatii mici in rest, iar noaptea, pe arii restranse cu precadere in sud-est. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, in special la altitudini mari, iar in a doua parte a intervalului in sud-est. PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi noros, iar treptat dinspre nord-vest aria precipitatiilor va fi in extindere si va cuprinde vestul, centrul si nordul tarii precum si zona montana. Precipitatiile vor fi mai ales sub forma de ninsoare,… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

