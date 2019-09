Prognoza meteo. Vom avea parte de vreme mai rece decat in mod normal pentru sfarsitul lunii septembrie Meteorologii au anuntat prognoza pentru perioada 23 septembrie - 6 octombrie. Pe parcursul primei saptamani, temperaturile diurne vor fi in scadere, urmand a se situa in marea lor majoritate sub cele normale pentru ultima decada a lunii septembrie, cu valori medii regionale de 18...20 de grade. In aceeasi perioada insa, minimele nocturne vor fi mult mai ridicate decat in intervalul anterior, local peste cele climatologic specifice, cu 11...14 grade, mediat regional. Ulterior datei de 28 septembrie, sunt prognozate valori ale temperaturii aerului in jurul mediilor multianuale, maxime de 20...23… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

