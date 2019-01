Prognoza meteo vineri 25 ianuarie: ninsori, lapovita si polei. Cod galben de inundatii in mai multe zone din tara

Stiri pe aceeasi tema

- E alerta de cod galben de ninsori, lapovita si ploi in jumatate de tara. Doua fronturi de aer - unul rece care vine din nord si altul umed mediteranean - vor schimba vremea in urmatoarele ore. Se asteapta ninsori consistente in Moldova si Transilvania, iar pe drumurile din sud va fi polei.

Administrația Naționala de Meteorologie a emis, cu puțin timp in urma, o avertizare Cod galben de precipitații abundente pentru zona Moldovei și pentru intreg arcul carpatic, valabila incepand din aceasta noapte, de la ora 04:00, pana vineri, 25...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o informare de nisnsori, vant , precipitatii si polei care va intra in vigoare la ora 22.00 si va fi valabila pana vineri la ora 12.00. "In intervalul mentionat,...

- Ninge in zona de munte a județului Buzau, circulația rutiera desfașurandu-se in condiții de carosabil acoperit pe alocuri cu zapada și vizibilitate scazuta. Vantul continua sa sufle cu putere in zona de campie, spulberand zapada și aducand-o pe carosabil. De asemenea, este posibil ca la lasarea serii,…

Ninge in zona de munte a judetului Buzau, circulatia rutiera desfasurandu-se in conditii de carosabil acoperit pe alocuri cu zapada si vizibilitate scazuta. Vantul continua sa sufle cu putere in zona de campie, spulberand zapada si aducand-o pe carosabil.

- ANM a emis vineri o prognoza speciala pentru București, anunțand vreme inchisa, ninsori care se vor transforma in lapovița, vant cu rafale de pana la 50 kilometri pe ora și polei, potrivit Mediafax.Potrivit meteorologilor, incepand de vineri de la ora 19.00 pana sambata la ora 8.00 cerul va…

- Cerul va fi noros in Bucuresti si se vor inregistra ninsori moderate cantitativ, cu depunere de strat de zapada, precum si precipitatii sub forma de ploaie si lapovita, in urmatoarele trei zile, reiese din...

- FOTO – Arhiva Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis o atentionare COD PORTOCALIU de ninsori pentru noua judete, in vigoare de sambata dimineata pana duminica la pranz. Pana atunci, meteorologii anunta in aproape toata tara ninsori, lapovita, ploi, polei si vant puternic. Meteorologii…