- PROGNOZA METEO lunara. Vreme anormal de calda la final de octombrie. Din noiembrie revin ploileVreme deosebit de calda se anunta si duminica, 20 octombrie. Ne mai bucuram cateva zile de maxime de 28 de grade pentru ca de la sfarsitul lunii, vremea se schimba. Ploile lovesc Romania, iar temperaturile…

- De la o zi la alta, temperaturile au coborat de la aproape 30 de grade la amiaza pana la 10-15 grade in majoritatea regiunilor. La munte, termometrele au aratat si zero grade, asa ca oamenii au trecut de la tricou direct la haine de iarna. Vremea se schimba insa de miercuri, cand in tara noastra va…

- Temperaturile scazute, sub cele normale pentru aceasta perioada din an si ploile abundente pun stapanire pe totate regiunile. Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vremea se raceste semnificativ in aceasta saptamana, iar de precipitatii nu vom scapa pana pe 6 octombrie,…

- Vremea rea loveste Romania. Temperaturile scazute, sub cele normale pentru aceasta perioada din an si ploile abundente pun stapanire pe totate regiunile. Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vremea se raceste semnificativ in aceasta saptamana, iar de precipitatii nu vom…

- Valul de aer polar cuprinde toata Romania, iar temperaturile vor scadea cu aproximativ 10 grade Celsius. Temperaturile vor fi mai scazute decat in mod normal pentru aceasta perioada. In zona montana vor fi innorari temporare, izolat va ploua, iar la peste 1.900 m altitudine, trecator vor fi si precipitatii…

- Vremea ramane calda pentru data din calendar, insa de maine, 12 septembrie, incpe sa apara ploile. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), in weekend incep sa scada temperaturile, iar vremea rece de toamna pune stapanire pe Romania.

- Temperaturile continua sa fie placute pentru data din calendar, insa furtunile si ploile torentiale vor cuprinde Romania. In urmatoarele doua saptamani vor cadea precipitatii abundente, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM).

- Vom avea parte de vreme calduroasa in acest week-end, cu temperaturi ce pot ajunge pana la 36 de grade. In București va fi temperaturi caniculare, iar in zona de munte sunt șanse slabe sa ploua. Meteorologii spun ca vremea va continua sa fie frumoasa pe parcursul week-end-ului. Temperaturile vor fi…