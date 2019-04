Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, inclusiv de Paște și de 1 mai. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, saptamana viitoare, in perioada 8-15 aprilie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestui interval. Cel mai cald va fi in…

- Vremea se va incalzi duminica, urmand a se inregistra valori diurne usor mai ridicate decat cele climatologic specifice datei, in regiunile intracarpatice, si apropiate de acestea in restul zonelor. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), maximele vor urca pana la 20 de grade. La mijlocul…

- Nu vom scapa de ploi in urmatoarele saptamani, insa temepraturile vor fi generoase. Vremea se incalzeste pana pe 8 aprilie, conform prognozei lunare publicata de Administratia Nationala de Meteorologie. Specialistii au realizat estimari pentru a doua parte a lunii martie si pentru inceputul lui aprilie.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, prognoza meteo pentru intervalul 25 februarie - 25 martie 2019. Afla, din materialul urmator, cum va fi vremea în fiecare regiune a țarii.

- Administratia Nationala de Meteorologie ne anunta cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani. Specialistii ne anunta ca nu scapam de lapovita si ninsoare, vremea se va raci simtitor.

- Meteorologii prognozeaza pana pe 24 februarie o vreme schimbatoare, cu treceri de la valori termice maxime de 10-12 grade la temperaturi de cel mult 3-4 grade Celsius. Ploile si ninsorile vor fi prezente in aproape toata tara, atat in primele trei zile din aceasta saptamana, cat si dupa 20 februarie,…

- Vremea se anunta calda in urmatoarea luna, iar precipitatiile abundente vor pune stapanire pe Romania. Meteorologii estimeaza valori termice in general peste cele specifice acestui interval, la nivelul intregii tari, in timp ce la capitolul precipitatii, acestea se anunta excedentare dupa data de 4…

- Ninsori puternice si frig de crapa pietrele se anunta pana pe 11 februarie. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis prognoza meteo valabila in perioada 14 ianuarie-11 februarie.