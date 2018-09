Stiri pe aceeasi tema

- Vremea din 22 septembrie se anunța frumoasa, dar ușor instabila. Ploile iși fac apariția in prognoza meteo, pregatind terenul pentru valul de racire care va cuprinde Romania din 22 septembrie 2018.

- Vremea din 8 septembrie se anunța instabila in weekend. Prognoza meteo anunța apariția ploilor, in special pe timpul nopții, iar temperaturile scad simțitor in Romania, in a doua zi de weekend.

- Meteo din 4 septembrie aduce vreme instabila in Romania. Pognoza meteo ANM indica temperaturi ridicate, dar și cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina in anumite regiuni ale țarii.

- Vremea calduroasa va persista in majoritatea zonelor tarii, indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si va depasi usor pragul critic de 80 de unitati local in mai multe zone ale tarii, iar furtunile violente isi vor face aparitia incepand de duminica seara.

- Vremea va fi in continuare frumoasa si calduroasa in majoritatea regiunilor, cu unele innorari in zonele montante, unde izolat vor fi averse si descarcari electrice. Meteorologii avertizeaza insa ca pe 15 august tara noastra va fi lovita de masa de aer saharian care face deja ravagii in Europa, dar…

- Ploi torentiale, grdinina si instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta este prognoza meteorologilor pentru urmatoarele zile, care avertizeaza ca un nou ciclon urmeaza sa loveasca Romania. Dobrogea va fi cea mai afectata regiune unde sunt asteptate ploi puternice in intervale scurte.

- Vremea va fi in general instabila. In special in cursul zilei de vineri vor fi innorari temporar accentuate si se vor semnala averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, in zonele de deal si de munte si local in restul teritoriului. Ploile vor avea si caracter torential,…

- Precipitatiile revin in forta. Sambata ploile se extind in cea mai mare parte a tarii in prima etapa in vestul, centrul si in zonele de munte, iar in noaptea de sambata spre duminica cuprind si partea de sud si de est a tarii. Ploile vor fi insemnate, insa nu atat de importante ca zilele trecute. Incepe…