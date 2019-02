Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se anunta calda in urmatoarea luna, iar precipitatiile abundente vor pune stapanire pe Romania. Meteorologii estimeaza valori termice in general peste cele specifice acestui interval, la nivelul intregii tari, in timp ce la capitolul precipitatii, acestea se anunta excedentare dupa data de 4…

- Ninsorile si temperaturile scazute pun din nou stapanire pe toata tara, dupa cateva zile de vreme buna. La munte se va aseza un nou strat de zapada, in timp ce in restul teritoriului sunt asteptate ploi si lapovita.

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a scazut in decembrie 2018, fata de luna anterioara, cu 15,6 puncte, pana la valoarea de 28,7 puncte, din cauza scaderii ambelor componente ale indicatorului, arata datele publicate, marti,…

- Un nou episod de iarna adevarasta loveste Romania. Vremea rea cuprinde toata tara. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), in noaptea de marti spre miercuri, masa de aer rece din nordul Europei va cobori peste tara noastra si va aduce ger naprasnic. Astfel, de miercuri racirea va fi…

- Se instaleaza iarna grea peste țara noastra! In doar trei saptamani, avem parte de un al treilea episod de aer rece, care va duce din nou la temperaturi foarte scazute și ninsori, anunța Antena3.In noaptea de marți spre miercuri, masa de aer rece din nordul Europei va cobori peste țara noastra…

- Lapovita, ninsoare si polei. Aceasta este prognoza meteorologilor pentru urmatoarele zile. Nici in decembrie nu se anunta mai bine: precpitatii excedentare in toata tara. Luni, 26 noiembrie, vremea va deveni in general inchisa si temporar va ploua in vestul, centrul si nordul tarii si local in rest.

- Luna noiembrie va fi din ce in ce mai rece, cu ninsori extinse in aproape toata țara. Meteorologii anunța ca temperaturile de iarna iși vor face simțita prezența. Luni, vremea va fi in general inchisa si deosebit de rece pentru aceasta data in cea mai mare parte a tarii, exceptand regiunile nord-vestice…

- Un val de aer siberian aduce in Romania frig cumplit si primele ninsori. De saptamana viitoare, avertizeaza meteorologii, temperaturile vor scadea pana la pragul inghetului, chiar si in timpul zilei. Pe creste va fi viscol, iar in sudul tarii sunt asteptati. Iarna autentica va lovi toata tara.