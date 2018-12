Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO: Daca in ultimii ani romanii nu au avut parte de un Craciun cu zapada, anul acesta meteorologii anunța ca stratul de zapada va depași un metru chiar de la inceputul lunii decembrie. Prognoza meteo pentru perioada urmatoare nu vine cu vesti tocmai bune pentru romani. Astfel, potrivit datelor…

- Meteorologii anunța ca vine urgia peste Romania, in doar cateva zile! Prognoza meteo anunța fenomene meteo extreme in mai multe regiuni ale țarii. Cand se intampla și la ce ar trebui sa ne așteptam?

- Vremea continua sa fie tot mai rece, cu ninsori extinse in aproape toata tara. Nici saptamana viitoare nu scapam de temperaturile de iarna, iar in decembrie, anunta meteorologii, Romania ar putea fi lovita de primul viscol din aceasta iarna.

- La munte, termometrul va ramane sub zero insa chiar si ziua. In aceste conditii, porniti la drum echipati pentru sezonul rece. Pe DN1A, la Cheia, stratul de zapada masura, joi, la pranz, 7 centimetri. Drumarii au imprastiat sare si nisip, astfel ca pe sosea nu sunt probleme. Unii soferi s-au oprit…

- PROGNOZA METEO LUNARA:Vezi cand vin primele ninsori in Romania. Ce anunta meteorologii in minivacanta si de Mos Nicolae PROGNOZA METEO LUNARA. Estimarile meteorologice pentru patru saptamani sunt realizate de catre ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata. Este estimata media saptamanala…

- Meteorologii de la ANM au anunțat prognoza meteo pentru perioada 29 octombrie - 11 noiembrie. Intr-un moment in care toata Romania, traverseaza o perioada neobișnuit de calda pentru data din calendar, mulți se intreaba cand vor veni, totuși, primele ninsori. Vestea data de meteorologi este una buna.…

- Prognoza meteo 22- 28 octombrie. Meteorologii anunța temperaturi tot mai scazute saptamana viitoare. Iarna aproape ca iși intra in drepturi și joi, 25 octombrie, ar putea sa avem parte de primele ninsori in Romania. Prognoza meteo 22- 28 octombrie. Specialiștii ANM anunța o vreme cu temperaturi negative…

- Prognoza meteo. Vremea se schimba radical in urmatoarele ore. Meteorologii susțin ca incepand de duminica, temperatura va scadea in toata țara. Luni, in nord-vest și centru se vor inregistra maxime ...