- Meteorologii nu vin cu vesti prea bune nici pentru ziua de joi, 11 aprilie. Se pare ca nu vor lipsi precipitatiile in mai toate regiunile ale tarii si vantul va bate slab. In schimb, temperaturile vor fi destul de ridicate.

- Miercuri, in Romania, vremea va vi instabila. Cerul va avea momente in care va fi acoperit de nori si va ploua, dar va fi si senin. Ploile vor fi si sub forma de aversa si mai ales in regiunile vestice si la munte vor fi insotite de descarcari electrice.

- Meteorologii anunța ca duminica, 7 aprilie, vremea va fi calda in regiunile intracarpatice si in general normala termic in rest. Cerul va fi variabil, iar in jumatatea de sud a tarii va ploua slab.

- Vremea se schimba major. Prognoza meteo pentru weekend in Romania. Pentru a ști cum iți planifici activitațile, afla cum va fi vremea in București, Brașov, Cluj, Constanța și alte orașe din Romania, in weekend-ul 6-7 aprilie 2019

- Prognoza meteo, marți, 2 aprilie. Vremea se schimba radical incepand de marți, atunci cand Romania va fi lovita de un val de aer polar. Meteorologii au anunțat ca temperaturile vor scadea chiar și cu 10 grade, in anumite regiuni.

- Saptamana se incheie cu temperaturi ridicate in mai toate regiunile țarii! Termometrele vor arata chiar și 20 de grade, iar cerul va fi senin! Meteorologii nu anunța precipitații, iar plimbarile in aer liber vor fi perfecte pentru orice familie, in ultima zi a lunii martie.

- Meteorologii vin in continuare cu vesti nu tocmai bune. Miercuri vremea va fi usor mai rece. Cerul va fi in mare parte acoperit cu nori, iar pe arii restranse va ploua. La munte vor fi ninsori slabe.

- Meteorologii nu vin cu vesti bune! Marti, pe 26 martie, temperaturile incep sa scada. Vremea se va raci destul de mult in jumatatea de sud a tarii. Valorile termice se vor situa usor sub mediile multianuale.