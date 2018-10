Stiri pe aceeasi tema

- In prima saptamana a intervalului de prognoza, regimul termic diurn va fi caracterizat de valori mai ridicate decat cele normale. Vor fi mici variații ... The post Prognoza meteo pe doua saptamani. Toamna frumoasa se prelungeste in Banat. Cand se intorc ploile appeared first on Renasterea banateana…

- Ultima saptamana a lui septembrie va aduce schimbari destul de mari in ceea ce privește vremea. Astfel ca de luni temperaturile se reduc simțitor, cu aproape 10 grade Celsius fața de saptamana anterioara. Se așteapta și ploi destul de reci, in condițiile in care minimele coboara pana la 1 grad Celsius,…

- PROGNOZA METEO. Vremea va fi in general frumoasa si calduroasa in cea mai mare parte a tarii, iar indicele de confort termic va atinge si depasi usor pragul critic de 80 de unitati. Ploile, cu caracter torential, vor fi din nou prezente, mai ales dupa- amiaza si seara. Vor mai fi cantitati de apa importante,…

- Vremea va fi calduroasa in urmatoarele zile, izolat caniculara in sudul si sud-estul tarii, unde indicele de confort termic temperatura-umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitați. Nu vor lipsi nici innorarile temporare, aversele, descarcarile electrice și intensificarile de scurta durata…

- PROGNOZA METEO. Vremea se va menține in general frumoasa, dar și calduroasa in cea mai mare parte a țarii. LUNI IN TARA Vremea se va menține in general frumoasa, dar și calduroasa in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare, indeosebi in a doua parte a zilei, mai ales…

- Weekend incins se anunta pentru Maramures, cu temperaturi maxime ce pot ajunge pana la 32 grade Celsius. Sambata si duminica vom avea un cer variabil, dar mai mult senin, sansele de precipitatii existand, dar fiind reduse. Ploile ar putea veni, cel mai probabil in cursul noptii de sambata spre duminica.…

- Prognoza meteo 10 august vine cu vești proaste pentru cei care voiau sa-și petreaca weekendul la munte, acolo unde sunt anunțate furtuni insoțite de descarcari electrice. In restul țarii, vremea va fi calduroasa, in unele locuri caniculara. Prognoza meteo 10 august. Cerul va fi senin, iar vantul va…

- Vremea va fi in general instabila. In special in cursul zilei de vineri vor fi innorari temporar accentuate si se vor semnala averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, in zonele de deal si de munte si local in restul teritoriului. Ploile vor avea si caracter torential,…