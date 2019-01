Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se mai raceste in acest weekend si sunt asteptate ninsori, duminica, in judetul Alba. Daca vineri se mentin temperaturi relative ridicate pentru aceasta perioada, de sambata acestea scad cu pana la sase grade Celsius. La altitudini mai joase, maximele vor fi de 8 grade Celsius, vineri si 2 grade,…

- Maine, cerul va fi noros, izolat vor cadea precipitatii sub forma de lapovita. Pe drumuri se va mentine ghetus. La Briceni si Soroca se va inregistra un grad, iar la Balti se asteapta doua grade Celsius. La Orhei se anunta trei grade. La Tiraspol va fi cu un grad mai mult.

- Zapezi mari și ger cumplit! Prognoza meteo 17 decembrie -14 ianuarie 2019 Meteorologii ANM emis prognoza meteo pe o luna. Temperaturi mai scazute decat normalul perioadei, in a doua jumatate a intervalului de prognoza, dar și ninsori. Ce anunța prognoza meteo pentru 17 decembrie 2018 -14 ianuarie 2019.

- Avertisment de ultima ora de la meteorologi. Specialistii au emis o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente și viscol pentru judetele Timis si Caras-Severin, dar si pentru zonele de munte din mai multe judete.

- Vremea va deveni rece in majoritatea regiunilor in acest weekend, chiar deosebit de rece in estul si sud-estul teritoriului, unde si vantul va avea unele intensificari, iar valorile termice vor fi negative in...

- Meteorologii anunta, pentru acest weekend, o vreme calda si temperaturi cu sase grade mai mari decat media acestei perioade pentru mare parte din tara, maxima ajungand pana la 20 de grade Celsius. In Bucuresti se vor inregistra valori de pana la 17 grade Celsius.

- Meteorologii anunta, pentru weekend, o vreme deosebit calda si temperaturi cu 10 grade mai mari decat media acestei perioade pentru mare parte din tara, iar in Bucuresti in zilele de sambata si duminica se vor inregistra valori de pana la 19 grade.

