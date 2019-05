Stiri pe aceeasi tema

- Ploi si furtuni sunt anuntate pentru acest weekend in judetul Alba. Temperaturile maxime vor fi de 23 de grade, duminica. Insa vineri ca fi vreme racoroasa, cu maxime de 16 grade Celsius. Si la munte vor fi ploi scurte si conditii de instabilitate atmosferica. Maximele vor fi de 13 grade la Oasa si…

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire, astfel ca vineri vom avea temperaturi de 23 de grade Celsius in Bucuresti si chiar 29 de grade in vest. Miercuri, vremea se va incalzi in toata tara, astfel incat valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice datei in regiunile intracarpatice și…

- ANM a anunțat cum va fi vremea luni, 22 aprilie. Vremea se va incalzi treptat, chiar daca valorile termice vor continua sa ramana ușor sub pragul normal pentru aceasta perioada a anului. In Capitala, prima zi a saptamanii aduce vești bune. Cerul se anunța parțial noros, cu șanse minime de a avea parte…

- Vremea in Capitala se va mentine ploioasa in urmatoarea saptamana, abia joia viitoare ploile se vor opri, iar weekendul viitor, 20-21 aprilie, va fi insorit cu temperaturi de pana la 18 grade. Zilele urmatoare vor ramane in general innorate, cu sanse ridicate de precipitatii si cu temperaturi ce nu…

- Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, inclusiv de Paște și de 1 mai. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, saptamana viitoare, in perioada 8-15 aprilie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestui interval. Cel mai cald va fi in…

- Vreme calda, cu soare, nori dar si cateva ploi scurte se anunta pentru acest sfarsit de saptamana in Alba. Averse vor fi vineri in unele zone si duminica in majoritatea localitatilor din judet. Temperaturile maxime vor fi de 21 de grade Celsius la Alba Iulia si la munte. Minimele vor fi de 4-5 grade…

- Vremea va fi in general frumoasa de Martisor in judetul Alba. Temperaturile maxime vor fi de cel mult 11 grade Celsius. In noaptea de vineri spre sambata va fi insa frig, cu minime sub zero grade, iar duminica sunt posibile averse – ploi la altitudini mai joase si ninsori la munte. Va prezentam conditii…

- Alerta meteo ANM pentru ziua de sambata! Dupa ce vremea a inceput sa se schimbe radical incepand de vineri, in weekend tendința continua. Astfel, temperaturile pot ajunge noaptea și la minus 20 de grade. Vremea pe 23 februarie este deosebit de rece, cu temperaturi care pot ajunge noaptea si la minus…