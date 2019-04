Prognoza meteo pentru următoarele trei zile. Cum va fi vremea 23-25 aprilie In urmatoarele trei zile, vremea se va menține mai rece decat in mod normal pentru aceasta perioada, potrivit meteorologilor. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 12 si 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre 2 si 10 grade. In Capitala, marți vremea va ramane rece. Cerul va avea innorari mai ales spre seara si noaptea. Vantul va sufla in general moderat. Temperatura maxima va atinge 16 grade, iar cea minima va fi cuprinsa intre 6 și 7 grade. Miercuri, vremea se va incalzi usor, apropiindu-se de normalul termic pentru aceasta data. Cerul va fi variabil. Vantul va sufla… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

