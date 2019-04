Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va mentine in general inchisa si temporar vor fi ploi, ce vor avea si caracter de aversa, posibil insotite pe arii restranse de descarcari electrice, informeaza ANM. IN BUCURESTI La noapte, cerul va fi temporar noros si trecator va mai ploua. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura minima…

- In umratoarea perioada vremea se va raci, inclusiv in ziua de Florii. In unele regiuni din țara ploaia iși va face apariția zilnic, potrivit ANM. Prognoza meteo pentru BANAT (vremea de Florii): In prima saptamana, vremea se va raci treptat, astfel incat de la temperaturi maxime de 19…21…

- Vineri se incalzeste usor vineri in cea mai mare parte a tarii. In vest si nord-vest se mai aduna norii si e posibil sa picure trecator, dar in celelalte regiuni avem vreme frumoasa, cu cer mai mult senin. Vantul, insa, are intensificari cam peste tot; in Banat va sufla cu 60 km/h, iar pe crestele […]…

- Vremea in weekend 29-31 martie 2019. Prognoza meteo pentru urmatoarele zile anunta temperaturi in crestere si precipitatii sub forma de ploaie pe arii restranse. La multe sunt asteptate cateva fulguieli de scurta durata. Afl cum va fi vremea in Bucuresti.

- Dupa vremea capricioasa din weekend, cu vant puternic, temperaturi scazute si izolat precipitatii, de luni apare soarele. Vremea se va indrepta si va deveni frumoasa in majoritatea regiunilor.

- Vremea in weekend 15-17 martie. Prognoza meteo pentru urmatoarele zile anunta o incalzire a vremii indeosebi in sudul si sud-estul teritoriului, ca urmare a unei advectii de aer mai cald dinspre Marea Mediterana.

- Specialistii au realizat estimari pentru a doua parte a lunii martie si pentru inceputul lui aprilie. Vremea se incalzeste pana pe 8 aprilie, conform ... The post PROGNOZA METEO pana la inceputul lunii APRILIE. Temperaturi generoase și ploi in urmatoarele saptamani appeared first on Ziarul Unirea .

- Ultima zi de iarna vine cu soare și o vreme primavaratica. Precipitațiile s-au oprit, iar soarele iși face apariția printre cei cațiva nori de pe cer. Vremea se incalzește ușor și temperaturile nu scad sub zero grade. Maxima zilei se va inregistra la amiaza in sud: 14 grade. In centrul teritoriului…