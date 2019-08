Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se anunta torida la sfarsitul verii. Caldura sufocanta ne va mai da batai de cap cateva zile. Luni, Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) anunta maxime de 35 de grade, iar seara, averse in vestul si nord-vestul teritoriului. Pana pe 23 septembrie, conform prognozei, lovesc ploile, dar…

- ANM a emis o noua prognoza meteo pentru intervalul 26 august - 23 septembrie 2019. Ne așteapta un inceput de toamna cu temperaturi caniculare. Media temperaturilor in luna septembrie va fi peste normalul acestei perioade, iar cantitațile de precipitații vor fi deficitare pana in a doua saptamana…

- Toamna 2019 aduce temperaturi mai ridicate decat normalul perioadei, cel puțin in prima parte. Frigul se va resimți cu adevarat spre sfarșitul lunii noiembrie, precizeaza ANM. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa un nou val de canicula in aceasta saptamana, vremea incepe sa se raceasca usor spre sfarsitul lunii, semn ca toamna isi intra in drepturi. Ploi slabe sunt posibile in intervalul 25-29 august, conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM) care a dat publicitatii estimarea evolutiei vremii…

- Vremea va fi in general frumoasa si va continua sa se incalzeasca. Duminica, cerul va fi variabil, cu unele innorari in special dupa-amiaza in centrul tarii si la munte, unde doar izolat vor fi ploi de scurta durata si descarcari electrice. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a publicat si…

- Meteorologii de la ANM au oferit o noua prognoza, valabila pana in septembrie. Cand se termina canicula și incepe anotimpul ploios? Vremea 13 – 19 august 2019 Media valorilor termice estimate pentru aceasta saptamana se va situa in general in jurul celei specifice pentru aceasta perioada, la nivelul…

- Vremea se va raci in aceasta saptamana in majoritatea regiunilor tarii, insa in ultimele zile din iulie si primele din august valorile termice vor urca in unele zone pana la maxime de 34 de grade Celsius, iar ploile de scurta durata vor fi prezente pe toata perioada de prognoza, respectiv 22 iulie…

- Aprovizionarea cu apa in cultura graului de toamna si in cea a porumbului se va situa in limite satisfacatoare, apropiate de optim si optime in cea mai mare parte a tarii, releva prognoza agrometeorologica emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pana la data de 21 iunie 2019.