Prognoza meteo pentru noiembrie: Temperaturi de 30 de grade

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o toamna blânda,cu temperaturi de primavara târzie, vine, în sfârșit, și toamna. Fluctuațiile de temperatura vor fi destul de mari, cu maxime de 23 de grade și minime de 2-3 grade.

- Astazi in toata țara cerul va fi variabil, iar precipitatii nu se prevad. Vantul va sufla moderat din nord-est. La Briceni si Soroca vor fi 17 grade, iar la Balti va fi cu un grad mai mult. La Orhei se asteapta 19 grade Celsius.

- In prima saptamana a intervalului de prognoza, regimul termic diurn va fi caracterizat de valori mai ridicate decat cele normale. Vor fi mici variații ... The post Prognoza meteo pe doua saptamani. Toamna frumoasa se prelungeste in Banat. Cand se intorc ploile appeared first on Renasterea banateana…

- MOLDOVA Intervalul va debuta cu un regim termic caracterizat de valori mult mai mici decat cele climatologic specifice, astfel ca maximele se vor situa in ecartul mediu de 13…17 grade, iar minimele de 2…6 grade. Dupa un scurt interval de incalzire, ce se va concretiza in temperaturi in jurul celor normale,…

- Prognoza meteo 18 septembrie. Toamna este in continuare blanda! Se anunța temperaturi mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada. Maximele pot depași chiar și 30 de grade Celsius. Prognoza meteo 18 septembrie. Vremea se anunța deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului. Temperaturile…

- Vremea ramane destul de placuta și in aceasta saptamana, chiar daca temperaturile incep sa scada ușor. Treptat, maximele nu vor mai atinge 30 de grade Celsius, iar minimele pot cobori pana la 6 grade Celsius. Vor mai fi posibile cateva averse, dar cu caracter trecator. Week-end-ul va aduce temperaturi…

- Chiar daca oficial a venit toamna, vremea va ramane una de vara, cu temperaturi ce ajung pana la 32 grade Celsius. Intr-adevar vor continua și ploile, dar acestea vor veni in rafale scurte, ca de vara. Abia spre sfarșitul saptamanii temperaturile vor scadea, insa nesemnificativ, cu 2-3 grade Celsius.…

- reme calduroasa, dar si ploi si vijelii. Prognoza meteo in perioada 20 august - 2 septembrie 2018Vremea va fi calda pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, dar la inceputul lunii septembrie ploile apar in toate regiunile si pe arii destul de extinse, a anuntat Administratia Nationala de Mateorologie(ANM)…