Prognoza meteo pentru noaptea de Revelion - SURPRIZA de la acest final de an

Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO TARA: Vremea va fi in general inchisa in jumatatea de nord a tarii, unde local se vor semnala precipitatii, slabe cantitativ. Acestea vor fi sub forma de ninsoare in zonele deluroase si montane, predominant ninsori in Maramures si in Transilvania si mixte in Moldova, favorizand izolat…

- PROGNOZA METEO BUCURESTI 15.12.2018 ORA 13 - 16.12.2018 ORA 08 Cerul va fi noros, va ploua temporar in special in cursul nopții de sambata spre duminica, iar temperatura aerului va urca ușor, de la 0 grade in orele amiezii pana la 2...3 grade in cursul nopții, astfel ca stratul de zapada…

- Ninsori abundente in toata țara! Cum va fi vremea in weekend. Potrivit meteorologilor, vineri (14 decembrie), pe timpul zilei, se vor semnala precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare, in nord si nord-est, iar spre seara si in extremitatea sud-vestica a tarii. Noaptea, cerul va fi mai mult…

- Vremea se afla intr-un usor proces de incalzire fata de intervalul precedent, maximele diurne putand ajunge luni pana la 12 grade Celsius in dealurile Munteniei. Duminica, vremea va fi geroasa, local, dimineata si noaptea, dar ziua se va incalzi fata de intervalul precedent, iar in regiunile vestice…

- PROGNOZA METEO: "Conform noii informari meteo, vremea va fi deosebit de rece in toata tara, pana duminica dimineata. Astfel, vineri, sambata si duminica, temperaturile vor continua sa fie permanent negative in majoritatea regiunilor, iar in cursul noptilor si al diminetilor va fi ger. Valorile termice…

- Vremea 20 noiembrie 2018 se arata una destul de inchisa, cu precipitații in aproape toata țara, ce vor favoriza apariția poleiului. Iata ce zone se afla sub cod galben, potrivit ANM. Agenția Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari de vreme rea, valabile pana marți la ora 10 dimineața. Media…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE Vremea va fi rece, cu temperaturi negative in aproape toata țara, intre -8 și 0 grade. Cerul va fi parțial noros, dar numai izolat vor fi precipitații neinsemnate cantitativ, fulguieli in zonele montane și submontane și ploi sau lapovița in extremitatea de sud-est și cea…

- Vremea va fi predominant frumoasa și calda în urmatoarele zile, când temperaturile maxime vor ajunge pâna la 25 de grade. Cerul va avea înnorari trecatoare. Dimineața și noaptea, pe vai și în depresiuni, este posibila apariția izolata a ceții. Cald va fi și în Capitala,…